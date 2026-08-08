Cayó una familia narco de la villa 1-11-14 que operaba en CABA y Conurbano

El análisis de la causa determinó que el clan utilizaba una metodología particular para el acopio de sustancias, disponiendo de diferentes inmuebles que funcionaban como depósitos logísticos para abastecer tanto la venta minorista como operaciones de mayor envergadura. Bajo las órdenes del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Número 7, los efectivos incautaron nueve ladrillos de marihuana (con un peso total de 8.065 gramos), más de medio kilo de cocaína, una pequeña cantidad de pasta base, un monto de dinero en efectivo aún no precisado, y elementos típicos del narcomenudeo como balanzas de precisión y un sistema de vigilancia compuesto por cámaras.