Cayó una familia narco de la villa 1-11-14 que operaba en CABA y Conurbano
Ocho detenidos y más de 8 kilos de estupefacientes incautados tras siete allanamientos que desarticularon una organización con sistema de alerta y venta al por mayor y menor.
La Policía de la Ciudad concretó un golpe certero contra una organización familiar dedicada al tráfico de estupefacientes que extendía sus operaciones tanto en la Comuna de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense. El operativo finalizó con la aprehensión de ocho personas y el desmantelamiento de su infraestructura criminal.
Fuentes de la investigación señalaron a este medio que el procedimiento se saldó con siete registros domiciliarios que permitieron el decomiso de más de ocho kilogramos de marihuana, cocaína y pasta base. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la medida y enfatizó la firmeza del accionar estatal contra el narcotráfico.
Las pesquisas, que se remontan a agosto del año previo bajo la órbita de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, derivaron en una serie de allanamientos simultáneos. Los objetivos estuvieron dispersos en distintos puntos estratégicos: la populosa Villa 1-11-14, una vivienda en el barrio de Parque Chacabuco, un departamento en una torre del barrio de La Boca y una propiedad en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza.
El análisis de la causa determinó que el clan utilizaba una metodología particular para el acopio de sustancias, disponiendo de diferentes inmuebles que funcionaban como depósitos logísticos para abastecer tanto la venta minorista como operaciones de mayor envergadura. Bajo las órdenes del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Número 7, los efectivos incautaron nueve ladrillos de marihuana (con un peso total de 8.065 gramos), más de medio kilo de cocaína, una pequeña cantidad de pasta base, un monto de dinero en efectivo aún no precisado, y elementos típicos del narcomenudeo como balanzas de precisión y un sistema de vigilancia compuesto por cámaras.
Entre los aprehendidos, cinco son mujeres y tres son varones. Dos de estos últimos tenían antecedentes relevantes: el mayor, de 55 años, arrastraba causas por averiguación de ilícito y apropiación indebida, mientras que el otro, de 33, poseía un prontuario que incluía tenencia de drogas y portación de arma de fuego.
Un aspecto distintivo de la banda era su sofisticado sistema de seguridad perimetral. Contaban con “alertadores” diseminados en los accesos de la Villa 1-11-14, quienes advertían cualquier movimiento extraño o presencia policial, lo que otorgaba a los vendedores capacidad de reacción inmediata para ocultar la mercancía. No obstante, el trabajo de inteligencia logró sortear ese cerco, permitiendo que el magistrado ordenara las capturas y el secuestro de todo el material ilícito. Con estos procedimientos, la fuerza de seguridad aseguró la completa disolución de la organización criminal.
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