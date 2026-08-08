Alerta en Monte Castro por un camión que derramó oxígeno líquido frente a un hospital
Un camión sufrió la rotura de una válvula cuando abastecía al Hospital General de Agudos Vélez Sarsfield, en el barrio porteño de Monte Castro.
Un camión sufrió una pérdida de oxígeno líquido este viernes en el barrio porteño de Monte Castro y el gobierno de la Ciudad decretó una alerta por riesgo sanitario para los vecinos de la zona.
La alerta se encendió cuando personal del Hospital Vélez Sarsfield y vecinos advirtieron sobre una densa nube blanca en una de las salidas del centro asistencial, sobre la calle Elpidio González al 5100, entre Calderón de la Barca y avenida Lope de Vega.
El chofer del vehículo, perteneciente a la empresa privada Air Liquide, explicó que la pérdida se produjo cuando se intentó recargar un tanque de oxígeno y se rompió una válvula del camión, provocando la pérdida del contenido.
En las imágenes que se viralizaron después del hecho, pudo verse cómo la calle Elpidio González presentó un paisaje inusualluego de que el camión sufriera la pérdida.
Por seguridad, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de toda la cuadra afectada y el corte del tránsito en la zona inmediata. A su vez, la Policía porteña se comunicó con las autoridades del centro médico para restringir la circulación por el ala más cercana al incidente.
En el lugar trabajó personal de emergencias equipado con trajes de protección nivel C, el cual inspeccionó el camión y la escena del derrame. Al operativo se sumaron Bomberos, personal del SAME y brigadas especializadas para asegurar el contenedor y ventilar la zona hasta neutralizar el riesgo.
Una pérdida de oxígeno líquido es una fuga de este gas a una temperatura extremadamente fría (alrededor de -183 °C) desde su tanque de almacenamiento. Al entrar en contacto con el aire, se evapora de inmediato y genera una densa nube blanca, similar a la neblina, potenciando de forma severa el riesgo de incendio o explosión de materiales cercanos.
Por un lado, uno de los riesgos principales de este tipo de pérdidas radica en el enriquecimiento de oxígeno, es decir, cuando el aire se vuelve hiperoxigenado, lo que hace que materiales comunes como la ropa, la madera o la grasa se vuelvan altamente inflamables e incluso ardan de forma espontánea.
Otro peligro potencial son las quemaduras criogénicas, situación que tiene lugar mediante el contacto directo del líquido con la piel o tejidos, provocando una congelación grave e instantánea debido a su frío extremo.
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