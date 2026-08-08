Alerta en Monte Castro por un camión que derramó oxígeno líquido frente a un hospital

Por seguridad, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de toda la cuadra afectada y el corte del tránsito en la zona inmediata. A su vez, la Policía porteña se comunicó con las autoridades del centro médico para restringir la circulación por el ala más cercana al incidente.

En el lugar trabajó personal de emergencias equipado con trajes de protección nivel C, el cual inspeccionó el camión y la escena del derrame. Al operativo se sumaron Bomberos, personal del SAME y brigadas especializadas para asegurar el contenedor y ventilar la zona hasta neutralizar el riesgo.

Personal especializado brindó asistencia en el lugar.



Una pérdida de oxígeno líquido es una fuga de este gas a una temperatura extremadamente fría (alrededor de -183 °C) desde su tanque de almacenamiento. Al entrar en contacto con el aire, se evapora de inmediato y genera una densa nube blanca, similar a la neblina, potenciando de forma severa el riesgo de incendio o explosión de materiales cercanos.

Por un lado, uno de los riesgos principales de este tipo de pérdidas radica en el enriquecimiento de oxígeno, es decir, cuando el aire se vuelve hiperoxigenado, lo que hace que materiales comunes como la ropa, la madera o la grasa se vuelvan altamente inflamables e incluso ardan de forma espontánea.

Otro peligro potencial son las quemaduras criogénicas, situación que tiene lugar mediante el contacto directo del líquido con la piel o tejidos, provocando una congelación grave e instantánea debido a su frío extremo.