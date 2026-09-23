Buscan a un argentino que desapareció en Italia desde fines de junio

Además, les comentó que “un hombre de nacionalidad francesa le ofreció trabajo” para que pudiera ahorrar algo de plata. Según indicó, la oferta laboral era para “limpiar los juegos de una plaza”, consignó la mujer en diálogo con La Nación.

Tras esto, volvieron a tener noticias sobre el joven el 27 de junio, cuando Nicolás contactó a una amiga suya para contarle que ya había resuelto el tema del dinero porque su padre le iba a enviar cien dólares.

“Desde esa comunicación no tuvimos noticias. Su celular está apagado”, lamentó.

En ese sentido, Daniela comentó que su hermano estaba “Mi hermano estaba vulnerable y hacía dos días que no se alimentaba bien porque no tenía dinero y estaba durmiendo en un parque”.

Ante esta situación, la familia se comunicó con la Cancillería argentina en Italia, desde donde le indicaron que primero tenían que realizar la denuncia en Argentina, la cual finalmente radicaron el 26 de julio ante la fiscalía N° 40 del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 9.

Además, desde la Cancillería les recomendaron que se comunicaran con un abogado internacionalista. Sin embargo, Daniela explicó que ella es docente y que sus padres son jubilados, por lo que la opción se les complica afrontar los gastos por motivos económicos.

Desde Interpol indicaron que quien posea alguna información al respecto de su paradero debe ponerse en contacto con la policía nacional o local, o contarse con la Secretaría General de Interpol al mail: [email protected]