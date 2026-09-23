Buscan a un argentino que desapareció en Italia desde fines de junio
Nicolás Roberto Merlano, de 42 años y oriundo de Quilmes, está desaparecido desde fines de junio, cuando indicó que se encontraba en Roma.
Interpol emitió una alerta internacional para dar con el paradero de Nicolás Roberto Merlano, un ciudadano argentino de 42 años y oriundo de Quilmes, que se encuentra desaparecido en la ciudad de Roma, Italia, desde fines de junio.
De acuerdo con la ficha difundida por Interpol, Merlano desapareció el 27 de junio en la ciudad de Roma. Estuvo previamente en otros países de Europa como Francia, España, Bélgica. Entre las características físicas describieron que mide 1.77 metros, tiene ojos marrones y cabello castaño.
Añadieron que posee un lunar en el mentón y varios tatuajes, entre ellos uno pequeño con forma de rombo en el cuello, un cactus en una de sus piernas, un reloj con la inscripción “Tic Tac Efímero” en uno de sus brazos y una caricatura del “Indio Solari” con lentes en una de sus piernas. También señalaron que, al momento de su desaparición, utilizaba barba.
Desesperada búsqueda de un argentino en Italia
Nicolás Merlano había viajado a Italia para trabajar durante la temporada alta de verano. Al no poseer no tiene ciudadanía europea, se encontraba en condición de turista y tenía un pasaje de avión de regreso a Argentina para el 28 de agosto.
Sin embargo, según indicaron sus familiares, desde fines de junio no tienen noticias sobre su paradero. Daniela, su hermana, explicó que la última vez que se comunicaron con Nicolás fue a través de WhatsApp cuando les contó que le habían robado la mochila con todo el dinero para continuar el viaje durante el resto de su estadía en Italia.
Además, les comentó que “un hombre de nacionalidad francesa le ofreció trabajo” para que pudiera ahorrar algo de plata. Según indicó, la oferta laboral era para “limpiar los juegos de una plaza”, consignó la mujer en diálogo con La Nación.
Tras esto, volvieron a tener noticias sobre el joven el 27 de junio, cuando Nicolás contactó a una amiga suya para contarle que ya había resuelto el tema del dinero porque su padre le iba a enviar cien dólares.
“Desde esa comunicación no tuvimos noticias. Su celular está apagado”, lamentó.
En ese sentido, Daniela comentó que su hermano estaba “Mi hermano estaba vulnerable y hacía dos días que no se alimentaba bien porque no tenía dinero y estaba durmiendo en un parque”.
Ante esta situación, la familia se comunicó con la Cancillería argentina en Italia, desde donde le indicaron que primero tenían que realizar la denuncia en Argentina, la cual finalmente radicaron el 26 de julio ante la fiscalía N° 40 del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 9.
Además, desde la Cancillería les recomendaron que se comunicaran con un abogado internacionalista. Sin embargo, Daniela explicó que ella es docente y que sus padres son jubilados, por lo que la opción se les complica afrontar los gastos por motivos económicos.
Desde Interpol indicaron que quien posea alguna información al respecto de su paradero debe ponerse en contacto con la policía nacional o local, o contarse con la Secretaría General de Interpol al mail: [email protected]
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