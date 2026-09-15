Sorpresa: Italia tiene en la mira a un jugador argentino ex Boca y podría convocarlo a la Selección
El mediocampista surgido de Boca atraviesa un buen momento en Panathinaikos y aparece entre los futbolistas elegibles que analiza Roberto Mancini para renovar la Azzurra.
Vicente Taborda podría protagonizar uno de los movimientos más inesperados de su carrera. El mediocampista argentino, surgido de las divisiones inferiores de Boca y actualmente en Panathinaikos de Grecia, comenzó a ser seguido de cerca por la Selección de Italia, que evalúa la posibilidad de incluirlo en una futura convocatoria.
La situación está relacionada con la búsqueda de nuevas alternativas que lleva adelante Roberto Mancini desde su regreso al banco de la Azzurra. El entrenador pretende ampliar el universo de jugadores disponibles y, dentro de ese relevamiento, aparecen futbolistas jóvenes que actúan fuera de Italia pero que cuentan con la documentación necesaria para representar al seleccionado.
Según informó Tuttomercatoweb, la Federación Italiana de Fútbol extendió su seguimiento a jugadores que desarrollan sus carreras en diferentes ligas europeas. En ese escenario aparece Taborda, de 25 años, cuyo presente en el fútbol griego habría despertado el interés del cuerpo técnico.
El presente de Vicente Taborda que llamó la atención de Italia
Taborda construyó su carrera profesional después de su formación en Boca. Tras su paso por el club de La Ribera, encontró continuidad en Platense, donde tuvo un papel destacado y fue una de las piezas importantes del equipo que conquistó el campeonato argentino en 2025.
Su rendimiento le permitió dar el salto al fútbol europeo y desembarcar en Panathinaikos, donde rápidamente comenzó a tener protagonismo. De acuerdo con los datos incluidos en el reporte, el volante ofensivo acumula 11 goles y cinco asistencias desde su llegada al conjunto griego.
Además, su impacto en el campeonato local fue inmediato: en apenas cuatro partidos consiguió marcar tres tantos y aportar una asistencia. Ese rendimiento se convirtió en uno de los argumentos que llevaron su nombre al radar de la Federación Italiana.
Taborda y el antecedente de Mateo Retegui
La posible convocatoria del ex Boca tiene un antecedente muy cercano. Italia ya recurrió durante el primer ciclo de Mancini a futbolistas nacidos en Argentina que contaban con posibilidades de representar al seleccionado europeo. El caso más conocido es el de Mateo Retegui, delantero argentino que fue convocado por Italia en 2023 después de destacarse en Tigre.
Su aparición abrió todavía más la puerta para que la Azzurra buscara talentos con vínculos familiares o ciudadanía italiana fuera de las fronteras del país. En esa línea, Tuttomercatoweb explicó: “Ante la nueva era que está por comenzar, Mancini y su cuerpo técnico se centrarán en jóvenes promesas de la Serie A y de diversas ligas europeas, así como en jugadores con pasaporte italiano, como Retegui”.
El medio agregó que entre esos futbolistas “podría estar Vicente Taborda, un mediocampista ofensivo formado en Boca Juniors que fue pieza clave en la consecución del campeonato de 2025 con Platense, siendo el máximo goleador del equipo”. Además, una de las claves de la historia pasa por la predisposición del propio jugador. Según la información publicada, “el jugador ya ha dado su visto bueno a la posibilidad de fichar por la selección italiana”.
Una selección italiana que busca cambiar su panorama
La aparición de Taborda en el radar italiano se produce en un contexto de profunda renovación. La Azzurra atraviesa un período complicado después de quedar fuera de varias Copas del Mundo consecutivas: Italia no disputa un Mundial desde Brasil 2014, torneo en el que quedó eliminada durante la fase de grupos. Posteriormente no consiguió clasificarse a Rusia 2018, Qatar 2022 ni al Mundial de 2026.
El contraste resulta todavía más fuerte si se tiene en cuenta la historia del seleccionado, ganador de cuatro Copas del Mundo. Durante este período, la gran excepción fue la conquista de la Eurocopa 2021, precisamente bajo la conducción de Mancini, quien llevó al equipo al título tras derrotar a Inglaterra por penales en Wembley.
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