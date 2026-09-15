Sorpresa: Italia tiene en la mira a un jugador argentino ex Boca y podría convocarlo a la Selección

Además, su impacto en el campeonato local fue inmediato: en apenas cuatro partidos consiguió marcar tres tantos y aportar una asistencia. Ese rendimiento se convirtió en uno de los argumentos que llevaron su nombre al radar de la Federación Italiana.

Taborda y el antecedente de Mateo Retegui

La posible convocatoria del ex Boca tiene un antecedente muy cercano. Italia ya recurrió durante el primer ciclo de Mancini a futbolistas nacidos en Argentina que contaban con posibilidades de representar al seleccionado europeo. El caso más conocido es el de Mateo Retegui, delantero argentino que fue convocado por Italia en 2023 después de destacarse en Tigre.

Su aparición abrió todavía más la puerta para que la Azzurra buscara talentos con vínculos familiares o ciudadanía italiana fuera de las fronteras del país. En esa línea, Tuttomercatoweb explicó: “Ante la nueva era que está por comenzar, Mancini y su cuerpo técnico se centrarán en jóvenes promesas de la Serie A y de diversas ligas europeas, así como en jugadores con pasaporte italiano, como Retegui”.

El medio agregó que entre esos futbolistas “podría estar Vicente Taborda, un mediocampista ofensivo formado en Boca Juniors que fue pieza clave en la consecución del campeonato de 2025 con Platense, siendo el máximo goleador del equipo”. Además, una de las claves de la historia pasa por la predisposición del propio jugador. Según la información publicada, “el jugador ya ha dado su visto bueno a la posibilidad de fichar por la selección italiana”.

Una selección italiana que busca cambiar su panorama

La aparición de Taborda en el radar italiano se produce en un contexto de profunda renovación. La Azzurra atraviesa un período complicado después de quedar fuera de varias Copas del Mundo consecutivas: Italia no disputa un Mundial desde Brasil 2014, torneo en el que quedó eliminada durante la fase de grupos. Posteriormente no consiguió clasificarse a Rusia 2018, Qatar 2022 ni al Mundial de 2026.

El contraste resulta todavía más fuerte si se tiene en cuenta la historia del seleccionado, ganador de cuatro Copas del Mundo. Durante este período, la gran excepción fue la conquista de la Eurocopa 2021, precisamente bajo la conducción de Mancini, quien llevó al equipo al título tras derrotar a Inglaterra por penales en Wembley.