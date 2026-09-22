Atento Colapinto: Imola aparece como alternativa para definir el campeonato 2026 de Fórmula 1
La situación en Medio Oriente pone bajo análisis los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi. La categoría ya contempla una alternativa europea para el cierre de la temporada.
La definición del campeonato de Fórmula 1 podría sufrir una modificación inesperada debido al conflicto que atraviesa Medio Oriente. Mientras el calendario mantiene previstos los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi para el cierre de la temporada, la categoría analiza diferentes escenarios ante la posibilidad de que las competencias deban ser suspendidas.
En ese contexto, Imola aparece como la principal alternativa para recibir la última carrera del año. El histórico circuito italiano podría convertirse en el escenario de la definición el próximo 6 de diciembre si las condiciones de seguridad obligan a modificar el calendario original.
Por ahora, la decisión no está tomada. Sin embargo, la Fórmula 1 ya habría comenzado a trabajar sobre esta posibilidad y realizó reservaciones hoteleras en Imola, además de avanzar en conversaciones vinculadas con una eventual organización del Gran Premio en territorio italiano. La situación internacional será determinante para conocer si la categoría mantiene su planificación inicial o debe recurrir al denominado Plan B.
Qatar y Abu Dhabi, bajo análisis por el conflicto
Los organizadores de las carreras sostienen que existen condiciones para garantizar la seguridad de los equipos, pilotos y trabajadores de la F1. Sin embargo, la continuidad de los ataques en la región mantiene abierto el escenario de incertidumbre. La posibilidad de que Qatar y Abu Dhabi queden fuera del calendario no responde, por el momento, a una decisión definitiva de la categoría.
La Máxima sigue de cerca la evolución de la situación y espera contar con mayores certezas durante las próximas semanas. La cúpula de la categoría, encabezada por Stefano Domenicali, decidió postergar una determinación formal hasta los primeros días de octubre. El objetivo es evaluar cómo evoluciona el contexto internacional antes de confirmar cualquier modificación.
Uno de los puntos que podría acelerar la decisión sería una eventual advertencia oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores británico para sus ciudadanos. De acuerdo con el escenario planteado, si se emite una alerta formal de viaje, el traslado de la última carrera hacia Imola se pondría en marcha.
Imola y un desafío inesperado para la Fórmula 1
El Autódromo Enzo e Dino Ferrari cuenta con una larga tradición dentro de la Fórmula 1, pero recibir la definición del campeonato en diciembre supondría condiciones muy diferentes a las habituales. El principal inconveniente estaría relacionado con el invierno europeo y sus consecuencias logísticas. Las bajas temperaturas y las características del terreno impedirían instalar todas las tribunas tubulares que normalmente se utilizan para recibir al público.
Además, el estacionamiento tendría que limitarse a sectores pavimentados, lo que obligaría a la organización a adaptar la operación del evento a las condiciones propias de esa época del año. A pesar de estas dificultades, ofrece una infraestructura conocida por la categoría y representa una alternativa dentro del territorio europeo en caso de que sea necesario reemplazar las últimas fechas del campeonato.
¿Cuándo se conocerá la decisión sobre el cierre de la temporada?
El Gran Circo tiene previsto esperar hasta los primeros días de octubre para resolver si mantiene Qatar y Abu Dhabi o activa la alternativa de Imola.
Mientras tanto, la categoría avanza de manera preventiva con los preparativos necesarios para tener disponible el circuito italiano. La reserva de hoteles y las negociaciones iniciadas constituyen señales de que el escenario alternativo ya es analizado de manera concreta.
El desenlace dependerá de la evolución del conflicto y de las recomendaciones oficiales de seguridad. Si finalmente Qatar y Abu Dhabi no pueden disputarse, Imola podría convertirse en el inesperado escenario de la definición del campeonato de Fórmula 1 2026.
Pare ver a Colapinto: días y horarios del GP de Azerbaiyán
Jueves 24 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Viernes 25 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 9:00
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