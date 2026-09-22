Atento Colapinto: Imola aparece como alternativa para definir el campeonato 2026 de Fórmula 1

Uno de los puntos que podría acelerar la decisión sería una eventual advertencia oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores británico para sus ciudadanos. De acuerdo con el escenario planteado, si se emite una alerta formal de viaje, el traslado de la última carrera hacia Imola se pondría en marcha.

Imola y un desafío inesperado para la Fórmula 1

El Autódromo Enzo e Dino Ferrari cuenta con una larga tradición dentro de la Fórmula 1, pero recibir la definición del campeonato en diciembre supondría condiciones muy diferentes a las habituales. El principal inconveniente estaría relacionado con el invierno europeo y sus consecuencias logísticas. Las bajas temperaturas y las características del terreno impedirían instalar todas las tribunas tubulares que normalmente se utilizan para recibir al público.

Además, el estacionamiento tendría que limitarse a sectores pavimentados, lo que obligaría a la organización a adaptar la operación del evento a las condiciones propias de esa época del año. A pesar de estas dificultades, ofrece una infraestructura conocida por la categoría y representa una alternativa dentro del territorio europeo en caso de que sea necesario reemplazar las últimas fechas del campeonato.

¿Cuándo se conocerá la decisión sobre el cierre de la temporada?

El Gran Circo tiene previsto esperar hasta los primeros días de octubre para resolver si mantiene Qatar y Abu Dhabi o activa la alternativa de Imola.

Mientras tanto, la categoría avanza de manera preventiva con los preparativos necesarios para tener disponible el circuito italiano. La reserva de hoteles y las negociaciones iniciadas constituyen señales de que el escenario alternativo ya es analizado de manera concreta.

El desenlace dependerá de la evolución del conflicto y de las recomendaciones oficiales de seguridad. Si finalmente Qatar y Abu Dhabi no pueden disputarse, Imola podría convertirse en el inesperado escenario de la definición del campeonato de Fórmula 1 2026.

Pare ver a Colapinto: días y horarios del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

5:30 Práctica Libre 2: 9:00

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

5:30 Clasificación: 9:00

Sábado 26 de septiembre