Buscan a un estudiante que desapareció después de ir a la Universidad de La Plata
Mariano Martínez, de 21 años, fue visto por última vez tras asistir a la facultad de Arquitectura. Cámaras lo captaron en Punta Lara y Constitución.
Mariano Martínez tiene 21 años y es intensamente buscado desde el lunes, cuando salió de su casa para entregar un trabajo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y no regresó. Cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de su recorrido hasta Constitución.
El joven, oriundo de Berazategui, había pasado el fin de semana preparando una entrega para la facultad. El lunes salió de su casa cerca de las 8 y alrededor de las 9 llegó a la FAU. Una vez allí, dijo que se sentía descompuesto, le dejó el trabajo a uno de sus compañeros y se retiró.
“Mi hijo salió el lunes a la ocho de la mañana de casa, con un bolso en el que llevaba las láminas que tenía que entregar. Estuvo todo el fin de semana sin dormir por esa entrega. Se esforzó demasiado para cumplir”, indicó Alicia, madre del joven, al reconstruir el itinerario de Mariano el día de su desaparición.
Su familia intentó comunicarse con él en horas del mediodía para saber cómo le había ido en la facultad, pero no obtuvieron respuesta.
El recorrido del estudiante hasta Constitución
Tras la denuncia, los investigadores se abocaron a reconstruir el recorrido realizado por Mariano ese lunes luego de retirarse de la facultad.
A partir del análisis de cámaras de seguridad y del seguimiento de su tarjeta SUBE, determinaron que el estudiante se dirigió hacia Punta Lara, en el partido bonaerense de Ensenada. Según su madre, no era una localidad a la que solía ir.
Posteriormente, Mariano tomó un colectivo de la línea 275 y regresó a La Plata.
Por la tarde, a las 16.17, se subió a una formación del tren Roca con destino a Constitución. Durante el viaje se encontró con un compañero, quien bajó en Hudson. Mariano siguió viaje hasta la terminal porteña.
Las cámaras volvieron a registrarlo en la zona de Constitución. Desde ese punto, hasta el momento, no se pudo establecer un nuevo recorrido confirmado.
“No sabemos si él cruzó la calle y lo atropelló un auto, si está comiendo, si tiene para comprarse un jugo”, expresó Alicia en diálogo con TN. La mujer contó que incluso le transfirió dinero, pero el teléfono permanece con los datos apagados y los mensajes no obtienen respuesta.
Mariano Martínez tiene 21 años, pelo castaño, piel clara y ojos marrones. Al momento de desaparecer llevaba la misma campera con la que posteriormente fue registrado por las cámaras que permitieron reconstruir parte de su recorrido. Cualquier persona que pueda aportar información para localizarlo debe comunicarse inmediatamente con el 911.
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