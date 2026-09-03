Buscan a un estudiante que desapareció después de ir a la Universidad de La Plata

A partir del análisis de cámaras de seguridad y del seguimiento de su tarjeta SUBE, determinaron que el estudiante se dirigió hacia Punta Lara, en el partido bonaerense de Ensenada. Según su madre, no era una localidad a la que solía ir.

Posteriormente, Mariano tomó un colectivo de la línea 275 y regresó a La Plata.

Por la tarde, a las 16.17, se subió a una formación del tren Roca con destino a Constitución. Durante el viaje se encontró con un compañero, quien bajó en Hudson. Mariano siguió viaje hasta la terminal porteña.

Buscan a un estudiante de 21 años que desapareció tras ir a entregar un trabajo a la facultad en La Plata

Las cámaras volvieron a registrarlo en la zona de Constitución. Desde ese punto, hasta el momento, no se pudo establecer un nuevo recorrido confirmado.

“No sabemos si él cruzó la calle y lo atropelló un auto, si está comiendo, si tiene para comprarse un jugo”, expresó Alicia en diálogo con TN. La mujer contó que incluso le transfirió dinero, pero el teléfono permanece con los datos apagados y los mensajes no obtienen respuesta.

Mariano Martínez tiene 21 años, pelo castaño, piel clara y ojos marrones. Al momento de desaparecer llevaba la misma campera con la que posteriormente fue registrado por las cámaras que permitieron reconstruir parte de su recorrido. Cualquier persona que pueda aportar información para localizarlo debe comunicarse inmediatamente con el 911.