Fallas en la SUBE: no se pueden acreditar las cargas desde el celular y crece la bronca entre los usuarios
Las redes oficiales de la tarjeta informaron inconvenientes para la gestión de saldo. Varios usuarios ya habían reportado problemas en las redes.
El sistema de la tarjeta SUBE atraviesa este jueves fallas técnicas que impiden cargar saldo a través de sus distintos canales, en medio de la indignación de miles de pasajeros que dependen del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
A través de un corto comunicado oficial en redes, desde la cuenta oficial de la tarjeta se informó que debido a "inconvenientes técnicos ajenos a SUBE" la compra y acreditación de saldo "puede presentar intermitencias en su funcionamiento" y pidieron disculpas por las molestias ocasionadas.
El mensaje fue publicado luego de que varios pasajeros relatasen que habían tenido problemas para cargar saldo a través de las redes, entre los que mencionaron que las máquinas ubicadas en las estaciones no acreditaban las recargas y sólo permitían consultar el importe que tenían las tarjetas.
El sistema está “en mantenimiento” según confirmaron desde las cuentas institucionales
La magnitud de la interrupción quedó reflejada también en Downdetector, la plataforma de monitoreo de servicios en línea, donde los reportes de usuarios ubicaron al sitio web de la SUBE en estado de caída durante la jornada. La herramienta clasifica los incidentes según la cantidad de denuncias recibidas en relación con los niveles habituales, y la acumulación de quejas registrada superó el umbral que la plataforma considera evidencia sólida de un problema en curso.
Ante la catarata de reclamos recibidos, desde la cuenta oficial de Instagram de SUBE respondieron que el sistema “se encuentra en mantenimiento y puede presentar intermitencias”. Además, señalaron que “el inconveniente ya fue notificado y derivado al sector correspondiente” y que trabajan para resolverlo “a la brevedad”. Como medida paliativa, sugirieron a los usuarios intentar nuevamente más tarde o en el transcurso del día.
Las fallas ocurren un día después del aumento en las tarifas del transporte del AMBA
Los problemas con el sistema de recarga de la tarjeta SUBE llegaron luego del nuevo aumento del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires este lunes, que alcanzó a colectivos, subtes y trenes con diferentes porcentajes según la jurisdicción y el tipo de servicio.
Las líneas de colectivos que realizan todo su recorrido dentro de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron un aumento del 4,1% y el mínimo, correspondiente a viajes hasta 3 kilómetros, hoy cuesta $ 887,87.
Con la SUBE registrada, las tarifas según la distancia serán:
- Hasta 3 kilómetros: $887,87.
- De 3 a 6 kilómetros: $986,57.
- De 6 a 12 kilómetros: $1.062,56.
- De 12 a 27 kilómetros: $1.138,61.
La actualización alcanza a las 28 líneas que circulan dentro de la Ciudad y que se encuentran bajo jurisdicción porteña. Con este nuevo ajuste, los colectivos de CABA acumularán una suba del 43,70% durante 2026.
Mientras que las líneas que circulan en la provincia de Buenos Aires aplicaron una suba del 4,3%, por lo que el pasaje mínimo pasó de costar $ 1111,19 a $ 1158,97.
- Hasta 3 kilómetros: $1.158,97.
- De 3 a 6 kilómetros: $1.303,83.
- De 6 a 12 kilómetros: $1.448,71.
- De 12 a 27 kilómetros: $1.738,45.
- Más de 27 kilómetros: $2.043,84.
Por su parte, el subte porteño también sufrió un aumento de 4,1%. El boleto general para los primeros 20 viajes del mes pasó de $ 1684 a $ 1753,04. Aunque en el caso del subte, la tarifa es escalonada y contempla descuentos a medida que aumenta la cantidad de viajes realizados durante el mismo mes.
Finalmente, los trenes del AMBA pasaron de $ 420 a $ 480, lo que implica un aumento del 14,29% para los pasajeros que tengan la tarjeta SUBE registrada. La actualización alcanza a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.
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