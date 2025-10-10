Conmoción por el asesinato de un cantante y modelo argentino en México: ¿un simple asalto o ajuste de cuentas?
El crimen tuvo lugar en la madrugada de este viernes, cuando el artista fue baleado por un grupo de delincuentes. La Justicia sospecha de un ajuste de cuentas.
Federico Dorcaz, modelo y cantante argentino, fue trágicamente asesinado a tiros en la madrugada de este viernes en Ciudad de México. El joven, originario de Mar del Plata, fue atacado por individuos en motocicleta mientras conducía una camioneta rentada en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Aunque la policía inicialmente investigó un posible intento de robo -según testigos, la víctima intentó resistirse y aceleró el vehículo antes de desplomarse-, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) ha caratulado el hecho como homicidio doloso.
La principal hipótesis de la Justicia: ajuste de cuentas
Las autoridades mexicanas sospechan que se trata de un presunto ajuste de cuentas o un crimen premeditado, dada la naturaleza del ataque directo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) está realizando un rastreo exhaustivo de los sospechosos, quienes huyeron en dirección al Bosque de Chapultepec, utilizando el análisis de las cámaras de seguridad.
Dorcaz era una figura emergente en el medio artístico y tenía programado participar en el reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy" de Univisión junto a su novia, la influencer Mariana Ávila. El canal de televisión expresó profundas condolencias, lamentando que el artista "nos dejó demasiado pronto" y destacando que "su camino estaba lleno de sueños y proyectos".
La despedida en redes del programa en el que participaría Fede Dorcaz
En su cuenta de X, el ciclo del cual formaría parte el argentino junto a su novia expresó sus condolencias y dolor por la partida del joven artista: "La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila".
Seguidamente, indicaron: "Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz".
