Conmoción por el asesinato de un cantante y modelo argentino en México: ¿un simple asalto o ajuste de cuentas?

Dorcaz era una figura emergente en el medio artístico y tenía programado participar en el reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy" de Univisión junto a su novia, la influencer Mariana Ávila. El canal de televisión expresó profundas condolencias, lamentando que el artista "nos dejó demasiado pronto" y destacando que "su camino estaba lleno de sueños y proyectos".

La despedida en redes del programa en el que participaría Fede Dorcaz

En su cuenta de X, el ciclo del cual formaría parte el argentino junto a su novia expresó sus condolencias y dolor por la partida del joven artista: "La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila".

Seguidamente, indicaron: "Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz".

La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz.



Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila.



Mariana y Fede era una de nuestrs parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas… pic.twitter.com/umvYSBasrH — Programa Hoy (@programa_hoy) October 10, 2025