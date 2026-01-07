Buscan a un "mataperros" que ya atacó a varios animales en Villa Luzuriaga

Chumbita recordó además que el pasado 5 de noviembre se encontró cerca de allí a otro perro con lesiones muy parecidas. Estaba sobre las vías, a cuatro cuadras del lugar donde apareció días atrás el pitbull decapitado. Esto encendió las alarmas en el barrio y muchos creen que ambos ataques fueron llevados a cabo por la misma persona.

pitbull.jpg foto chica Perro de raza pitbull (Imagen ilustrativa)

Como conoce de cuestiones criminalísticas, el letrado también señaló que el asesino de animales no es alguien improvisado. "Sabe lo que hace, porque está muy bien cortado y sin sangre. Además, el lugar en el que fue dejado es una suerte de mensaje tétrico", dijo y concluyó que "busca que se vea".

Por otro lado, en diálogo con el medio El1 Digital, una vecina de la zona que visita el predio a diario indicó que el ataque pudo haber ocurrido entre el domingo a la noche y el lunes por la mañana. "Cuando vine el lunes vi algo que me llamó la atención. Cuando me acerqué vi al animal muerto y a pocos metros, encontré la cabeza", dijo.

"Durante el día se juntan los chicos a jugar a la pelota, venimos a pasear perros y se genera un lindo ambiente de camaradería con los vecinos. Pero lo que ocurrió es un horror, yo creo que es parte de un ritual", opinó .