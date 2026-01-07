Buscan a un "mataperros" que ya atacó a varios animales en Villa Luzuriaga
Los vecinos encontraron un perro decapitado. En noviembre pasado había hallado en el mismo predio de Villa Luzuriaga los restos de otro perro descuartizado.
Vecinos de la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, La Matanza, denunciaron que desde noviembre pasado hay en la zona una "mataperros" que ya atacó a varios animales.
Días atrás encontraron un perro pitbull decapitado en un predio público donde juegan nenes, el mismo lugar en el que en noviembre aparecieron los restos descuartizados de otro perro.
El animal apareció con el pecho abierto y la cabeza separada del cuerpo en un terreno cercano a la Universidad Nacional de La Matanza, en San Justo, ubicado sobre la calle La Paz, entre Ombú y Presidente Juan Domingo Perón. Se trata de un espacio verde que es utilizado por decenas las familias para disfrutar de tardes de esparcimiento y recreación en las tardes de calor.
Tras este nuevo y macabro hallazgo el abogado Marcelo Chumbita, un profesional involucrado en la lucha por los derechos de los animales presentó una denuncia ante la Justicia y que recayó en la Fiscalía N° 1 de La Matanza.
“Mi preocupación, porque así lo indica la bibliografía, es que esta gente primero arranca con animales y luego salen a matar personas”, aseguró Chumbita en diálogo con Primer Plano Online.
Chumbita recordó además que el pasado 5 de noviembre se encontró cerca de allí a otro perro con lesiones muy parecidas. Estaba sobre las vías, a cuatro cuadras del lugar donde apareció días atrás el pitbull decapitado. Esto encendió las alarmas en el barrio y muchos creen que ambos ataques fueron llevados a cabo por la misma persona.
Como conoce de cuestiones criminalísticas, el letrado también señaló que el asesino de animales no es alguien improvisado. "Sabe lo que hace, porque está muy bien cortado y sin sangre. Además, el lugar en el que fue dejado es una suerte de mensaje tétrico", dijo y concluyó que "busca que se vea".
Por otro lado, en diálogo con el medio El1 Digital, una vecina de la zona que visita el predio a diario indicó que el ataque pudo haber ocurrido entre el domingo a la noche y el lunes por la mañana. "Cuando vine el lunes vi algo que me llamó la atención. Cuando me acerqué vi al animal muerto y a pocos metros, encontré la cabeza", dijo.
"Durante el día se juntan los chicos a jugar a la pelota, venimos a pasear perros y se genera un lindo ambiente de camaradería con los vecinos. Pero lo que ocurrió es un horror, yo creo que es parte de un ritual", opinó .
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario