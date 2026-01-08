Incendios forestales en Chubut: controlaron las llamas en El Bolsón pero ahora el fuego se extiende a Epuyén
En las últimas 24 horas las autoridades lograron un avance en la contención de los focos pero la situación sigue siendo crítica en la ruta 40.
Miles de personas -entre turistas y residentes- fueron evacuadas en las últimas semanas en Chubut por los incendios forestales que se desarrollan en el Cerro Pirque, cerca de El Hoyo, departamento de Cushamen.
Aunque esta semana los bomberos y personal de emergencia lograron controlar las llamas cerca de El Bolsón, la situación sigue siendo crítica en la ladera del Cerro Pirque, donde el fuego arrasó más de 2.000 hectáreas y provocó la evacuación de unas 3.000 personas.
A propósito de la situación en el departamento de Cuchamen la fiscal general de Lago Puelo, Débora Barrionuevo, precisó en declaraciones televisivas que se encontraron indicios de que el incendio fue provocado de manera intencional por personas.
Barrionuevo describió que el epicentro del desastre ecológico fue "de Ruta 40, en la localidad de El Hoyo, está aproximadamente a 8 kilómetros para adentro, en el camino hacia Puerto Patriada", en una zona donde "no hay fogones, no hay cabañas, ni hay un camping".
En ese punto las autoridades detectaron la presencia de líquido acelerante en el suelo, lo que indica la intencionalidad del evento. "Ahí es imposible que a alguien se le caiga un cigarrillo o un combustible de forma accidental", señaló la funcionaria judicial de Chubut.
El cargo de incendio agravado acarrea una pena de hasta 15 años de prisión, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ya anticipó que se buscará a el o los responsables para juzgarlos.
Además, el mandatario provincial puso una recompensa de $ 50 millones por datos para ubicar a esas personas, y hasta anticipó que pedirá que el "ecocidio" al Código Penal de Chubut.
El miércoles de esta semana Torres declaró que hay cinco incendios forestales activos en la provincia: "el de Cholila, que fue el primero, está controlado y se constató que fue intencional, ya que se encontró material combustible y acelerante. El segundo incendio, que es en El Turbio, está contenido en un 90%. Por otro lado, se encuentra activo el del Parque Nacional Los Alerces y ya está controlado el de Lago Engaño", indicó.
"El incendio que nos ocupa en este momento y sobre el cual queremos llevar tranquilidad y concientizar es el de Puerto Patriada, en El Hoyo, donde ya fueron afectadas 1.800 hectáreas. El lunes evacuamos a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar", convino.
Durante las últimas jornadas el fotógrafo Maxi Jonas compartió a través de sus redes sociales una serie de fotos tomadas por él en la zona donde los incendios forestales llegaron a estar a la par de las casas. Vecinos de la zona perdieron sus hogares esta semana y están a la espera de una ayuda por parte de las autoridades para reconstruir sus vidas tras las llamas.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario