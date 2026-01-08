Incendios forestales en Chubut: controlaron las llamas en El Bolsón pero ahora el fuego se extiende a Epuyén

El cargo de incendio agravado acarrea una pena de hasta 15 años de prisión, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ya anticipó que se buscará a el o los responsables para juzgarlos.

image

Además, el mandatario provincial puso una recompensa de $ 50 millones por datos para ubicar a esas personas, y hasta anticipó que pedirá que el "ecocidio" al Código Penal de Chubut.

El miércoles de esta semana Torres declaró que hay cinco incendios forestales activos en la provincia: "el de Cholila, que fue el primero, está controlado y se constató que fue intencional, ya que se encontró material combustible y acelerante. El segundo incendio, que es en El Turbio, está contenido en un 90%. Por otro lado, se encuentra activo el del Parque Nacional Los Alerces y ya está controlado el de Lago Engaño", indicó.

image

"El incendio que nos ocupa en este momento y sobre el cual queremos llevar tranquilidad y concientizar es el de Puerto Patriada, en El Hoyo, donde ya fueron afectadas 1.800 hectáreas. El lunes evacuamos a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar", convino.

Durante las últimas jornadas el fotógrafo Maxi Jonas compartió a través de sus redes sociales una serie de fotos tomadas por él en la zona donde los incendios forestales llegaron a estar a la par de las casas. Vecinos de la zona perdieron sus hogares esta semana y están a la espera de una ayuda por parte de las autoridades para reconstruir sus vidas tras las llamas.