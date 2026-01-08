Violento choque de colectivos en Balvanera: hay 18 heridos, tres en grave estado

choque de colectivos

Debido a la magnitud del choque y la cantidad de heridos, personal del SAME desplegó un importante operativo en el lugar que incluyó 19 móviles. En cuanto a los traslados realizados, se informó que tres pacientes fueron llevados al Hospital Argerich, mientras que en los hospitales Durand, Fernández, Penna y Ramos Mejía se recibieron a los demás afectados.

Imágenes difundidas del lugar del siniestro dan cuenta de la magnitud del impacto entre ambos colectivos. Según se puede observar en los videos, todo se trató de un choque por alcance debido a que ambas unidades circulaban en el mismo sentido de la calle al momento de la colisión.

"Un colectivo se metió adentro de otro, la parte frontal en la parte trasera del otro. Los peritos están investigando por qué se produjo", detalló al respecto Crescenti. El médico confirmó además que todos los pacientes son mayores de edad.

En el lugar también trabajó personal de la Policía de la Ciudad que colaboró con el ordenamiento del tránsito y el paso de peatones en la zona para no entorpecer el operativo de los médicos.