Violento choque de colectivos en Balvanera: hay 18 heridos, tres en grave estado
El accidente involucró a un interno de la línea 151 y otro de la 12. Ocurrió a dos cuadras del Congreso.
Un fuerte choque entre dos colectivos dejó a 18 personas heridas, tres de ellas en grave estado. El accidente se produjo este jueves pasado el mediodía en el barrio porteño de Balvanera, a dos cuadras del Congreso de la Nación.
El choque tuvo lugar minutos después las 13 sobre la calle Combate de los Pozos, esquina Aldolfo Alsina, donde un interno de la línea 151 impactó por atrás a otro de la línea 12, que tenía parada en ese lugar.
Con motivo del accidente, 18 personas resultaron heridas, de las cuales once tuvieron que ser trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Los siete restantes recibieron atención en el lugar, según informaron fuentes oficiales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).
Entre las dieciocho personas que resultaron heridas, tres se encuentran en estado grave con politraumatismos de tórax y cráneo. Uno de los pacientes más comprometidos es el conductor del 151.
"No tenemos que lamentar ninguna víctima”, confirmó Alberto Crescenti, titular del SAME, pese a la gravedad de la situación. “Hay tres pasajeros con politraumatismos graves, que por triaje fueron los primeros que sacamos", detalló.
Debido a la magnitud del choque y la cantidad de heridos, personal del SAME desplegó un importante operativo en el lugar que incluyó 19 móviles. En cuanto a los traslados realizados, se informó que tres pacientes fueron llevados al Hospital Argerich, mientras que en los hospitales Durand, Fernández, Penna y Ramos Mejía se recibieron a los demás afectados.
Imágenes difundidas del lugar del siniestro dan cuenta de la magnitud del impacto entre ambos colectivos. Según se puede observar en los videos, todo se trató de un choque por alcance debido a que ambas unidades circulaban en el mismo sentido de la calle al momento de la colisión.
"Un colectivo se metió adentro de otro, la parte frontal en la parte trasera del otro. Los peritos están investigando por qué se produjo", detalló al respecto Crescenti. El médico confirmó además que todos los pacientes son mayores de edad.
En el lugar también trabajó personal de la Policía de la Ciudad que colaboró con el ordenamiento del tránsito y el paso de peatones en la zona para no entorpecer el operativo de los médicos.
