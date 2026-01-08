Persecución y choque en La Matanza: dos autos se incrustaron en casas, uno encima del otro
Los sujetos que cometieron el raid terminaron detenidos: ambos tienen frondosos antecedentes penales y habían salido hace poco de la cárcel.
La localidad de La Matanza fue el escenario de dos increíbles persecuciones policales que terminaron con dos autos incrustados en vivientras y uno de los delincunetes herido con un roce de bala en el cráneo.
El primero de los hechos sucedió en la localidad de Gregorio de Laferrere, cuando los dos ladrones, que circulaban en un VW Bora robado días antes intentaron sustraerle la camioneta Fiat Fiorino a un vecino. Fue en la esquina de las calles Recuero e Inca, en donde un efectivo policial que estaba de civil y franco de servicio resistió con su arma reglamentaria el ataque.
Ese suceso terminó con un enfrentamiento armado entre delincuentes y el efectivo, que logró herir a uno de los agresores: en una de las filmaciones a las que accedió Primer Plano Online se observa correr a uno de los delincuentes tomándose la cabeza. Fuentes de la investigación confirmaron a este medio que sufrió un roce de bala en el cráneo que le provocó una lesión superficial, sin riesgo de vida.
Luego de alejarse a la carrera, los delincuentes subieron al Bora para continuar su fuga. Sin embargo, el conductor perdió el control del auto a las pocas cuadras y se incrustó contra una vivienda de la calle Valentín Gómez al 3700. Lo que hicieron entonces no fue otra cosa que seguir delinquiendo: a punta de pistola robaron un Peugeot 308 blanco de la mujer dueña de la finca.
Personal de la comisaría de Laferrere ya había iniciado el seguimiento de los delincuentes, que se profundizó luego del choque contra la casa: ahí se implementó un procedimiento cerrojo con la comisaría de Rafael Castillo y los Comandos de Patrullas Sur y Centro de La Matanza para evitar que escapen.
Según el portal Primer Plano Online, en medio de la persecución los malvivientes pasaron por el Hospital Balestrini y dejaron al herido allí: lo arrojaron del auto y se alejaron. Ese sujeto luego quedó detenido al constatar que fue uno de los que le intentó robar la camioneta al efectivo de civil: fue identificado como Damián Calderazo, quien fue asistido por el personal médico y entregado a la Policía ya fuera de peligro.
El Peugeot 308, en tanto, fue visualizado por varios móviles policiales a unas 20 cuadras del nosocomio y terminó también chocando contra una casa tras persecución, sobre la calle Lope de Vega, casi esquina Vogel. En esas circunstancias fue detenido el cómplice de Calderazo, identificado como Leandro Cristian Nieto.
Ambos sujetos quedaron a disposición del fiscal Federico Medone, de la Fiscalía Descentralizada N° 3 de Laferrere, quien instruye actuaciones por los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego. Los dos cuentan con “frondosos antecedentes y purgaron varias condenas en distintas unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires”, completaron los voceros.
