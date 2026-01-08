Persecución y choque en La Matanza: dos autos se incrustaron en casas, uno encima del otro

persecucion rafael castillo

Según el portal Primer Plano Online, en medio de la persecución los malvivientes pasaron por el Hospital Balestrini y dejaron al herido allí: lo arrojaron del auto y se alejaron. Ese sujeto luego quedó detenido al constatar que fue uno de los que le intentó robar la camioneta al efectivo de civil: fue identificado como Damián Calderazo, quien fue asistido por el personal médico y entregado a la Policía ya fuera de peligro.

El Peugeot 308, en tanto, fue visualizado por varios móviles policiales a unas 20 cuadras del nosocomio y terminó también chocando contra una casa tras persecución, sobre la calle Lope de Vega, casi esquina Vogel. En esas circunstancias fue detenido el cómplice de Calderazo, identificado como Leandro Cristian Nieto.

Ambos sujetos quedaron a disposición del fiscal Federico Medone, de la Fiscalía Descentralizada N° 3 de Laferrere, quien instruye actuaciones por los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego. Los dos cuentan con “frondosos antecedentes y purgaron varias condenas en distintas unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires”, completaron los voceros.