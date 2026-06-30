Buscan a un turista en las Cataratas del Iguazú: los objetos que encontraron en la Garganta del Diablo
Se trata de un hombre de 41 años, oriundo de Cañuelas que fue visto por última vez el fin de semana.
Mariano Ariel Sierra, de 41 años, desapareció el domingo 28 de junio en el Parque Nacional Iguazú. Personal de la Policía de Misiones y Prefectura Naval Argentina (PNA) encabezan un amplio operativo de búsqueda para dar con su paradero.
Hasta el momento, la principal hipótesis que manejan los investigadores señala que el hombre se habría arrojado a las aguas del río Iguazú, luego de que guardaparques encontraran varias de sus pertenencias sobre la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo.
Sierra es oriundo de la localidad de Cañuelas y se encontraba alojado en un hotel de la ciudad de Puerto Iguazú desde el pasado 25 de junio. Las autoridades confirmaron que el hombre ingresó al Parque Nacional durante el mediodía del sábado.
El operativo comenzó el domingo por la mañana cuando personal del Parque Nacional halló documentación personal, un teléfono celular, 40 mil pesos en efectivo, prendas de vestir y otros objetos pertenecientes a Sierra.
Entre los elementos encontrados, también apareció un manuscrito, aparentemente escrito en inglés, que llamó la atención de los peritos de Policía Científica debido a que estaba deteriorado por el agua.
Los trabajos de rastreo se extienden por tierra y por agua, mediante patrullas en sectores de selva y navegación sobre el río Iguazú, cuyo caudal este lunes superó el doble de su nivel habitual en la zona de la Garganta del Diablo, lo que representa uno de los principales desafíos para los equipos de rescate.
La corriente y las características geográficas del área complican las tareas de búsqueda, que se concentran en uno de los sectores más complejos del Parque Nacional Iguazú.
Las tareas se ven dificultadas por el caudal del río, que este lunes superó el doble de su nivel habitual en la zona de la Garganta del Diablo, además de las características geográficas del lugar, considerado uno de los sectores más complejos del parque.
Hasta el momento no hubo resultados positivos y las autoridades mantienen un intenso despliegue tanto por tierra como por agua.
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