Buscan a un turista en las Cataratas del Iguazú: los objetos que encontraron en la Garganta del Diablo

El operativo comenzó el domingo por la mañana cuando personal del Parque Nacional halló documentación personal, un teléfono celular, 40 mil pesos en efectivo, prendas de vestir y otros objetos pertenecientes a Sierra.

Entre los elementos encontrados, también apareció un manuscrito, aparentemente escrito en inglés, que llamó la atención de los peritos de Policía Científica debido a que estaba deteriorado por el agua.

Las tareas de búsqueda son encabezadas por personal de Policía de Misiones y Prefectura Naval Argentina.

Los trabajos de rastreo se extienden por tierra y por agua, mediante patrullas en sectores de selva y navegación sobre el río Iguazú, cuyo caudal este lunes superó el doble de su nivel habitual en la zona de la Garganta del Diablo, lo que representa uno de los principales desafíos para los equipos de rescate.

La corriente y las características geográficas del área complican las tareas de búsqueda, que se concentran en uno de los sectores más complejos del Parque Nacional Iguazú.

Las tareas se ven dificultadas por el caudal del río, que este lunes superó el doble de su nivel habitual en la zona de la Garganta del Diablo, además de las características geográficas del lugar, considerado uno de los sectores más complejos del parque.

Hasta el momento no hubo resultados positivos y las autoridades mantienen un intenso despliegue tanto por tierra como por agua.