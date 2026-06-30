Dónde comer asado con cuero a $5.000 este viernes en la previa del partido de la Selección Argentina
El viernes la Selección Argentina juega los 16avos de final del Mundial 2026, y algunos hinchas podrán realizar una previa especial, con asado con cuero.
El calendario determinó que coincidan las celebraciones por el aniversario de fundación de una ciudad bonaerense con el trascendental cruce eliminatorio de la Selección Argentina en el Mundial 2026, y algunos hinchas tienen la chance de hacer la previa con un "almuerzo popular" de asado con cuero.
Para garantizar que toda la comunidad pueda formar parte de la fiesta, autoridades municipales decretaron un feriado que suspenderá las clases y las actividades en la administración pública local, abriendo paso a un fin de semana extralargo muy esperado.
El epicentro de la celebración, con "asado popular", es en la ciudad bonaerense de Pehuajó, que organiza una fiesta por su aniversario fundacional, justo en la previa al choque de la Argentina ante Cabo Verde por un lugar en octavos de final.
Dónde comer asado con cuero a $5.000 este viernes
El festejo tendrá lugar en la ciudad de Pehuajó, donde la propuesta gastronómica central se convertirá en el mayor imán para los vecinos. Seis clubes deportivos y sociales de la localidad unirán fuerzas para llevar adelante la preparación de un multitudinario asado con cuero.
Con el fin de asegurar que todas las familias pehuajenses puedan almorzar juntas en los puestos de la plaza antes del partido, las porciones de asado se ofrecerán a un precio sumamente popular de $5.000, coordinado a través de las cantinas de las instituciones locales.
Más actividades en Pehuajó en la previa al partido de la Selección Argentina
El punto neurálgico del encuentro ya fue definido: la emblemática Plaza Dardo Rocha se transformará en el epicentro de una gran convocatoria familiar. Las actividades comenzarán formalmente a las 10:00 de la mañana con el tradicional acto protocolar, dando inicio a una atractiva grilla diseñada para matizar la espera hasta el momento en que empiece a rodar la pelota en las pantallas del Mundial.
Además del plano gastronómico y futbolero, la jornada conmemorativa albergará múltiples propuestas recreativas pensadas para todas las edades:
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Homenaje infantil: Se dictarán diversos talleres interactivos y se llevará a cabo la entrega de premios del certamen "Manuelita, ¿dónde estás?". Se trata de una iniciativa cultural coordinada en conjunto con la Fundación Walsh-Facio y el Museo Regional Rafael Hernández para rendir tributo a la icónica tortuga nacida de la creatividad de María Elena Walsh.
Escenario abierto: La música y la danza locales serán las grandes protagonistas de la tarde. Diversos artistas de la región pasarán de forma continua por el escenario principal de la plaza, programando un gran cierre musical al caer la noche para coronar el aniversario a puro baile.
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