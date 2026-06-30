Con el fin de asegurar que todas las familias pehuajenses puedan almorzar juntas en los puestos de la plaza antes del partido, las porciones de asado se ofrecerán a un precio sumamente popular de $5.000, coordinado a través de las cantinas de las instituciones locales.

Dónde comer asado con cuero a $5.000 este viernes en la previa del partido de la Selección Argentina

Más actividades en Pehuajó en la previa al partido de la Selección Argentina

El punto neurálgico del encuentro ya fue definido: la emblemática Plaza Dardo Rocha se transformará en el epicentro de una gran convocatoria familiar. Las actividades comenzarán formalmente a las 10:00 de la mañana con el tradicional acto protocolar, dando inicio a una atractiva grilla diseñada para matizar la espera hasta el momento en que empiece a rodar la pelota en las pantallas del Mundial.

Además del plano gastronómico y futbolero, la jornada conmemorativa albergará múltiples propuestas recreativas pensadas para todas las edades: