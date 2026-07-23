La Ciudad desplegó un operativo de seguridad en la Villa 1-11-14: secuestraron droga y clausuraron chatarreras

También hubo personal de la Agencia Gubernamental de Control (para inspección de locales comerciales), de Protección Ambiental e Higiene (para inspección de metaleras), de Fiscalización (para limpieza de ranchadas), del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (para levantar autos abandonados), de Tránsito (por control vehicular en la zona) y Migraciones.

“En la Ciudad decidimos trazar una línea muy clara: de un lado, la gente honesta, los porteños de bien, los que todos los días trabajan o estudian; del otro lado, los que eligen vivir al margen de las normas. Acá no hay zonas liberadas ni hay espacio para la duda: o se controla el territorio o lo dominan los delincuentes. Y nosotros al delito lo vamos a perseguir en cada metro cuadrado de la Ciudad”, dijo Jorge Macri.

La villa 1-11-14, en el Bajo Flores, es uno de los asentamientos más grandes de la Ciudad, se creó a partir de la unificación de tres barrios precarios en los años 70 y ahora viven más de 40.000 personas en alrededor de 5.000 viviendas.