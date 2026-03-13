Buscan a una nena de 14 años que se fue de su casa en Parque Patricios: dejó una carta

Sólo entonces la pareja entendió que su hija había salido sin hacer ruido, sin llamar la atención y con el tiempo justo para dejar dos cartas en la escalera de la casa ubicada sobre Brasil al 3000.

dana magenta captura

Se fue con su laptop, su tarjeta SUBE y su celular, y contestó "algunos mensajes" durante el día, hasta las 15.

En una de las comunicaciones les aseguró a sus amigas que tenía dinero ahorrado y que llevaba tres años planeando su salida.

"Me dijo que me quede tranquilo, que iba a estar bien, que sabía mantenerse en la calle, lo cual me da mucha preocupación porque no es así", aseguró su padre.

"En sus notas, dice que va a alquilar un departamento y que ya tiene todo arreglado con un trabajo. Eso nos alarma y nos da mucho, mucho miedo, porque está el peligro latente de que alguien la pueda estar engañando", agregó.

Cuáles son las pistas hasta ahora

A las 9.43 del viernes Dana le pidió a sus padres que le habilitaran una cuenta en Mercado Pago, una plataforma a la que muchos chicos de su edad tienen acceso con la supervisión parental correspondiente.

La diferencia con los otros chicos es que apenas unos minutos después, a las 9.53, Dana estaba en la calle, sola. Vestía una campera gris claro, una remera negra y un pantalón de jean y tenía su pelo castaño atado.

En las cartas que dejó en su casa daban cuenta de una realidad que sus padres no conocían, porque nuunca habían tenido peleas con su hija ni la perspectiva de que estuviese pasando por un mal momento emocional.

"Nos enteramos de que no había aprobado unas materias. Se ve que no venía bien, a pesar de que nos decía a nosotros que sí, y tenía esto como un plan de escape", relató Matías.

Dana tiene un hermano de 10 años que resultó ser el único a quien le confió sus planes antes de irse.

"Él nos dijo que ella estaba planeando todo esto. Le comentó en reiteradas ocasiones que tenía planeado irse. Pero él, protegiéndola, nunca nos dijo nada. Él no sabía que Dana era capaz de hacerlo realmente", agregó el padre.