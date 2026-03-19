Derrumbe en Parque Patricios: autorizan el reingreso parcial de vecinos mientras sigue la investigación

El operativo de ingreso será coordinado por efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes tendrán a su cargo la verificación de identidad de las personas que intenten acceder, así como la constatación de su vínculo con las unidades funcionales. El objetivo es evitar el ingreso a sectores que permanecen restringidos o que no están habilitados para su uso.

Además, se dispuso que el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad acompañe y supervise aquellos ingresos que así lo requieran, especialmente en casos donde existan condiciones que puedan implicar algún tipo de peligro. En paralelo, se mantiene una consigna policial permanente durante las 24 horas en las áreas que continúan clausuradas, con el fin de resguardar tanto la integridad del lugar como la seguridad de los vecinos.

La decisión de avanzar con este esquema de reingreso controlado se da en el marco de la continuidad de la investigación penal por el derrumbe, mientras se siguen desarrollando tareas de verificación técnica y trabajos de reparación bajo supervisión profesional.