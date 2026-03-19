Derrumbe en Parque Patricios: autorizan el reingreso parcial de vecinos mientras sigue la investigación
La fiscalía habilitó un retorno progresivo y controlado a algunas áreas del complejo afectado, aunque persisten sectores clausurados por razones de seguridad.
La Fiscalía PCyF 31, encabezada por la fiscal María del Rosario Selvatici, dispuso el reingreso parcial, progresivo y bajo estrictas condiciones de los propietarios y ocupantes del complejo ubicado en Parque Patricios que resultó afectado por el derrumbe. La decisión se tomó tras el levantamiento parcial de la clausura preventiva que regía sobre el lugar.
La medida fue adoptada luego de que la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias resolviera dejar sin efecto parte de la clausura, a partir de una serie de inspecciones oculares realizadas en los últimos días, así como de los informes técnicos presentados tanto por la Dirección de Obra como por el ingeniero estructuralista interviniente.
En ese marco, se llevó adelante una evaluación que permitió determinar qué sectores podían volver a ser ocupados sin comprometer la seguridad.
Según se detalló, la autorización alcanza únicamente a los residentes del denominado Sector 2 que se encuentren dentro de las áreas específicamente habilitadas por la disposición oficial. En ese sentido, las autoridades aclararon que no se trata de una habilitación total del complejo ni del levantamiento completo de la clausura, por lo que continúan vigentes importantes restricciones.
De hecho, permanece terminantemente prohibido el acceso a la zona directamente afectada por el derrumbe de la losa, ocurrido sobre el estacionamiento subterráneo del sector central del predio, considerado aún de riesgo.
El operativo de ingreso será coordinado por efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes tendrán a su cargo la verificación de identidad de las personas que intenten acceder, así como la constatación de su vínculo con las unidades funcionales. El objetivo es evitar el ingreso a sectores que permanecen restringidos o que no están habilitados para su uso.
Además, se dispuso que el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad acompañe y supervise aquellos ingresos que así lo requieran, especialmente en casos donde existan condiciones que puedan implicar algún tipo de peligro. En paralelo, se mantiene una consigna policial permanente durante las 24 horas en las áreas que continúan clausuradas, con el fin de resguardar tanto la integridad del lugar como la seguridad de los vecinos.
La decisión de avanzar con este esquema de reingreso controlado se da en el marco de la continuidad de la investigación penal por el derrumbe, mientras se siguen desarrollando tareas de verificación técnica y trabajos de reparación bajo supervisión profesional.
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