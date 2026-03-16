Derrumbe en Parque Patricios: qué es el Protocolo Remy para el teletrabajo creado por la chica viral

En lugar de que el paciente sea empujado automáticamente a tomar licencias psiquiátricas o médicas extensas que lo aíslan de la sociedad, el protocolo plantea una tercera vía: el "apto con condiciones". Sus pilares son:

Flexibilidad laboral: Permite readecuar tareas, tiempos de conexión y horarios según los "días buenos y malos" del tratamiento.

Salud mental e identidad: Evita que el trabajador sienta que es una carga. Mantener la rutina laboral funciona como un ancla emocional fundamental para la recuperación psicosocial.

Beneficios para el empleador: Las empresas logran retener a un talento capacitado, evitan costos de reemplazar personal temporalmente y, según el proyecto, podrían acceder a reducciones de cargas impositivas.

Voluntariedad absoluta: Es una opción exclusiva del empleado; si lo desea o necesita, siempre puede optar por la licencia médica tradicional.

La importancia de no poner la vida en pausa

Historias como la de Andrea en Parque Patricios demuestran que las personas con diagnósticos severos conservan su vitalidad, su humor y sus ganas de proyectar a futuro.

El Protocolo Remy, respaldado por normativas como la Ley de Trasplantes y la Ley de Teletrabajo, busca justamente que el sistema laboral abrace esa resiliencia. Como señalan los médicos que apoyan el proyecto, para muchos pacientes que enfrentan la dura incertidumbre de la lista del INCUCAI, "seguir trabajando también es curarse".