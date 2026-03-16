Derrumbe en Parque Patricios: qué es el Protocolo Remy para el teletrabajo creado por la chica viral
El derrumbe del estacionamiento visibilizó la historia de Andrea quien creó un protocolo de teletrabajo para las personas que esperan un trasplante.
El reciente derrumbe en Parque Patricios dejó imágenes de tensión y angustia, pero también nos regaló un momento de profunda resiliencia. En medio del operativo de evacuación, una vecina llamada Andrea, que necesitaba asistencia de oxígeno, se volvió viral al bromear con el periodista Luis Novaresio: "Estoy divina y busco un novio. Miren qué lindos ojitos tengo".
Detrás de esa sonrisa, Andrea reveló una dura realidad: padece una cardiopatía congénita y necesita un trasplante múltiple (corazón, pulmones y riñones). Su aparición mediática generó empatía inmediata y reavivó el interés por una iniciativa legal estrechamente ligada a su situación y a su apellido: el Protocolo Remy.
Es importante hacer una pequeña aclaración de los hechos. Si bien Andrea es la cara viral que acercó esta realidad a los medios desde Parque Patricios, el proyecto legal y académico fue redactado e impulsado formalmente en el Senado por la abogada Natalia Remy (citada también en los registros universitarios como Andrea Remy). Más allá de las firmas, el objetivo es el mismo: proteger a quienes esperan un órgano.
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¿Qué es exactamente el Protocolo Remy?
Se trata de un instrumento normativo y una propuesta de política pública presentada en el Senado argentino en agosto de 2025. Su finalidad es garantizar que las personas en lista de espera de trasplantes puedan conservar su empleo activo a través del teletrabajo, siempre que su salud y voluntad se lo permitan.
En lugar de que el paciente sea empujado automáticamente a tomar licencias psiquiátricas o médicas extensas que lo aíslan de la sociedad, el protocolo plantea una tercera vía: el "apto con condiciones". Sus pilares son:
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Flexibilidad laboral: Permite readecuar tareas, tiempos de conexión y horarios según los "días buenos y malos" del tratamiento.
Salud mental e identidad: Evita que el trabajador sienta que es una carga. Mantener la rutina laboral funciona como un ancla emocional fundamental para la recuperación psicosocial.
Beneficios para el empleador: Las empresas logran retener a un talento capacitado, evitan costos de reemplazar personal temporalmente y, según el proyecto, podrían acceder a reducciones de cargas impositivas.
Voluntariedad absoluta: Es una opción exclusiva del empleado; si lo desea o necesita, siempre puede optar por la licencia médica tradicional.
La importancia de no poner la vida en pausa
Historias como la de Andrea en Parque Patricios demuestran que las personas con diagnósticos severos conservan su vitalidad, su humor y sus ganas de proyectar a futuro.
El Protocolo Remy, respaldado por normativas como la Ley de Trasplantes y la Ley de Teletrabajo, busca justamente que el sistema laboral abrace esa resiliencia. Como señalan los médicos que apoyan el proyecto, para muchos pacientes que enfrentan la dura incertidumbre de la lista del INCUCAI, "seguir trabajando también es curarse".
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