Derrumbe en Parque Patricios: levantaron la clausura, pero los vecinos dicen que no es seguro y no quieren volver
La Justicia habilitó que las familias puedan regresar a los departamentos del Sector 2 de las torres. Los damnificados dudan del informe emitido por peritos de la empresa constructora.
A más de dos semanas del derrumbe en el complejo Estación Buenos Aires de barrio porteño de Parque Patricios, la Justicia autorizó el reingreso parcial de los vecinos afectados, pero estos se niegan a regresar a sus departamentos hasta tanto no tengan la certeza de que es un lugar seguro para vivir.
La medida fue tomada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de María del Rosario Selvatici, quien resolvió dejar sin efecto parte de la clausura preventiva del lugar afectado por el derrumbe. La decisión se tomó tras una evaluación técnica coordinada por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. En un comunicado oficial se informó que está permitido únicamente el regreso para los residentes el Sector 2, mientras que otra gran parte del complejo continúa inhabilitada.
Pese a esto, parte de las dudas de los vecinos damnificados recaen en las condiciones del regreso a sus hogares y la falta de seguridad en los edificios, desde el correcto funcionamiento de los ascensores hasta la habilitación de los servicios de gas, luz y agua.
"La empresa que tiene el informe es la misma que puede estar imputada”, señaló una vecina desde la puerta del hotel donde se aloja en Retiro. “Se quebró el nivel de confianza y no tenemos ninguna certeza para volver. Todavía hay escombros, ¡hay un cráter en el medio!”, expresó.
Otra vecina remarcó: “No confiamos. Las mismas filtraciones que estaban en la cochera están en la terraza”. Al respecto, la postura es clara: “Queremos volver a nuestras casas, pero en las mismas condiciones que estaban antes de que esto suceda”.
Desde la puerta del complejo Estación Buenos Aires, Ana, propietaria de uno de los departamentos fue contundente: “La decisión es que, hasta que no esté apto, no vamos a entrar”, dijo y sumó: “La verdad es que todos tenemos miedo, nadie quiere ingresar si no está apto".
"Nos preocupa que la misma constructora nos diga que está todo bien. Hace seis años que le hacemos reclamos. ¿Y en 15 días solucionaron todo? ¿Ahora apuntalaron las cinco torres? Nos lo asegura la misma empresa que dijo que el subsuelo estaba bien y se vino abajo”, expresó la joven que ahora tiene su auto aplastado por los escombros.
Por otro lado, indicó que se enteraron del levantamiento parcial de la clausura por los medios: “Es vergonzoso. No hay un canal directo de información sobre lo que se está haciendo. Tenemos una causa legal donde se dieron pasos a seguir que no se están cumpliendo”, remarcó e indicó que los peritos de parte todavía no pudieron ingresar al complejo por falta de una autorización por parte de la Justicia.
Los vecinos tienen asegurado el hospedaje en diferentes hoteles de la Ciudad De Buenos Aires hasta el 25 de marzo a las 11 de la mañana. "Después es una incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar”, expresó Ana a los medios desde Parque Patricios.
El ingreso estaba previsto para las 9 pero se pospuso para horas del mediodía. Fuentes a cargo del operativo aseguraron que casi todos los servicios están asegurados desde este viernes, excepto en una parte del complejo que no está habilitada y sobre la cual se desconoce cuándo se levantará la clausura.
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