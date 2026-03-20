Derrumbe en Parque Patricios: levantaron la clausura, pero los vecinos dicen que no es seguro y no quieren volver

Desde la puerta del complejo Estación Buenos Aires, Ana, propietaria de uno de los departamentos fue contundente: “La decisión es que, hasta que no esté apto, no vamos a entrar”, dijo y sumó: “La verdad es que todos tenemos miedo, nadie quiere ingresar si no está apto".

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"Nos preocupa que la misma constructora nos diga que está todo bien. Hace seis años que le hacemos reclamos. ¿Y en 15 días solucionaron todo? ¿Ahora apuntalaron las cinco torres? Nos lo asegura la misma empresa que dijo que el subsuelo estaba bien y se vino abajo”, expresó la joven que ahora tiene su auto aplastado por los escombros.

Por otro lado, indicó que se enteraron del levantamiento parcial de la clausura por los medios: “Es vergonzoso. No hay un canal directo de información sobre lo que se está haciendo. Tenemos una causa legal donde se dieron pasos a seguir que no se están cumpliendo”, remarcó e indicó que los peritos de parte todavía no pudieron ingresar al complejo por falta de una autorización por parte de la Justicia.

Los vecinos tienen asegurado el hospedaje en diferentes hoteles de la Ciudad De Buenos Aires hasta el 25 de marzo a las 11 de la mañana. "Después es una incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar”, expresó Ana a los medios desde Parque Patricios.

El ingreso estaba previsto para las 9 pero se pospuso para horas del mediodía. Fuentes a cargo del operativo aseguraron que casi todos los servicios están asegurados desde este viernes, excepto en una parte del complejo que no está habilitada y sobre la cual se desconoce cuándo se levantará la clausura.