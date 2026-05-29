Córdoba: realizan otro allanamiento en las afueras de la capital provincial por Agostina Vega

Con el correr de las horas, la pesquisa incorporó registros de cámaras de seguridad, testimonios del remisero que trasladó a la joven y versiones contrapuestas entre el entorno familiar y el principal sospechoso. Mientras los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió aquella noche en barrio Cofico, una de las hipótesis iniciales ya fue descartada y crece la sospecha de que pudo haber más personas involucradas en la desaparición.

Volvieron a allanar la casa del detenido por la desaparición de Agostina

La casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, fue peritada casi una semana después por parte de profesionales del Ministerio Público Fiscal.

Conforme a las imágenes dadas a conocer, peritos del MPF levantaron huellas en la puerta de ingreso a la vivienda de Barrelier, por lo que la Policía valló el lugar para preservarlo, pese a que ya pasaron seis días de la última vez que se la vio a la adolescente.

allanamiento casa barrelier Nuevo allanamiento en la casa de Claudio Barrelier. Gentileza El Doce

En tanto, el fiscal Garzón dispuso levantar el secreto de sumario. En la práctica, esto permitirá que los abogados de las partes, incluido el defensor del acusado, puedan acceder al expediente y conocer las medidas ordenadas hasta el momento.

También se realizaban allanamientos en el círculo de amistades de Barrelier. El objetivo de esas medidas es encontrar elementos que puedan aportar información sobre el paradero de Agostina.