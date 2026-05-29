Córdoba: vuelven a allanar la casa del detenido por la desaparición de Agostina Vega

También se afirma que en este allanamiento el movimiento es mucho mayor que cuando los investigadores revisaron por primera vez el domicilio. Se espera que con el correr de las horas se conozcan más detalles sobre este operativo.

Barrelier está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada. El hombre fue pareja de la madre de Agostina, Melisa Heredia, y conocía a la menor, que se sospecha viajó en un remís hasta su casa engañada por él, quien le habría dicho que iban a preparar una “sorpresa” para la mujer.

El allanamiento sucede tras la declaración del acusado, que dio su testimonio durante tres horas ante el fiscal Raúl Garzón.

Claudio Barrelier sostiene que la nena del video es su hija

El abogado de Claudio Gabriel Barrelier, único detenido e imputado en la causa por la desaparición de Agostina Vega, aseguró que su cliente sostiene que la menor que aparece en el video difundido en las últimas horas no es la adolescente de 14 años, sino su hija de 11. Según explicó el letrado, Barrelier afirmó desde la cárcel que las imágenes corresponden a una salida para comprar cigarrillos y una gaseosa en un quiosco cercano.

Además, la defensa rechazó versiones que vinculan la vivienda de barrio Cofico con actividades relacionadas al consumo de drogas o reuniones de la barra de Instituto. El abogado señaló que Barrelier es simpatizante del club, pero negó que sea integrante de la barra brava y remarcó que en la casa viven su pareja y su hija, por lo que manifestó preocupación por la exposición pública del domicilio.