Habló la abuela de Agostina Vega: "Mi hija no esconde nada"

Elizabeth también rechazó las acusaciones y cuestionamientos que comenzaron a aparecer en redes sociales y defendió el vínculo que existía entre Agostina y su mamá: “Es una pobre chica que solamente tiene una vida con dos hijos, nada más”, afirmó. Además, aseguró que la adolescente “estuvo toda la vida con su mamá salvo un lapso de unos meses que los que se fue a vivir con el padre”

En medio de sus declaraciones, también se refirió a la relación entre Agostina y su papá. “La tenencia era compartida, ellos tenían un régimen de visita. El que decidió cortar el vínculo fue el papá. No se llevaban porque no lo veía hacía un año”, indicó. Sin embargo, aclaró que la adolescente “ama a su papá, a pesar de un montón de situaciones”.

Al ser consultada a qué tipo de situaciones o conflictos se refería, respondió de manera tajante: “Pregúntenle al papá”.

En ese sentido, la abuela además hizo referencia a un detalle que, según dijo, demostraría el distanciamiento de la adolescente con su padre. “No quiero hablar mal del papá de la nena, pero si se fijan en las redes, mi hija se hacía llamar Agostina Heredia, que es el apellido de nosotros. Por eso le comentó al remisero que no tenían relación”, señaló.

Buscan a Agostina Vega en Córdoba: "No puedo ni mirar la foto de Barrelier"

Sobre el único detenido y principal sospechoso, Claudio Barrelier, Elizabeth expresó el profundo dolor que atraviesa la familia. “No puedo ni mirar su foto, no puedo ver cuando pasan sus imágenes en la televisión, porque no me imagino a esa persona con mi nieta. Es un horror lo que estamos viviendo”, manifestó.

También afirmó que no conocía demasiado al acusado. “No lo conozco personalmente porque no venía a la casa, habrá venido dos veces a buscar a mi hija, pero no se veían acá”, dijo.

"Ellos (Melissa y Barrelier) se conoce hace tres años, tuvieron una relación en un principio y después quedaron como amigos, se veían en la cancha. Tenían un entorno en común. Iban familias con sus hijos, y él estaba compartiendo con los chicos", aseguró Elizabeth.

Finalmente, insistió con la hipótesis de que podría haber más personas involucradas en la desaparición de Agostina. “Quién tiene a una nena seis días encerrada en algún lugar si no tiene cómplices”, planteó.

Este viernes, las autoridades llevaban a cabo un nuevo allanamiento en la vivienda de Claudio Barrelier, en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, hasta donde viajó Agostina en remís antes de desaparecer el sábado 23 de mayo por la noche.