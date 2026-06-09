Búsqueda de Luciana en Córdoba: realizan rastrillajes en Colonia Caroya
Luciana Aylén Barrios Alarcón fue vista por última vez cuando salió del colegio en Colonia Caroya. La provincia activó un megaoperativo.
Un megaoperativo con decenas de efectivos policiales se desplegó en la provincia de Córdoba en el marco de la búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años desaparecida en Colonia Caroya. En las últimas horas se realizaron rastrillajes en la zona, incluyendo localidades cercanas como Jesús María y Sinsacate.
Luciana fue vista por última vez el lunes al mediodía cuando salió del Colegio Presbítero José Bonoris al que habitualmente asistía. De acuerdo con los testimonios recolectados hasta el momento, una amiga fue la última persona que tuvo contacto con ella. Según relató, la adolescente se quedó esperando el colectivo tras la salida de clases y desde entonces no se tuvieron más noticias sobre su paradero.
Ante la preocupación que genera el caso, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, viajó hasta Colonia Caroya y dispuso que se lleve a cabo un operativo especial para intentar localizar a la joven. En el despliegue participan decenas de efectivos policiales, drones y un helicóptero.
En las últimas horas se llevaron adelante diversos rastrillajes, incluso dentro del establecimiento educativo al que concurría la adolescente. Además, se realizaron recorridas y barridos en la zona de calle Pedro Patat, una de las salidas de Colonia Caroya, y en el sector rural de Los Molles, donde reside la familia de Luciana. Hasta el momento, todas las pesquisas dieron resultado negativo.
“Toda ayuda la vamos a recibir, toda pista la vamos a investigar hasta que Luciana aparezca”, expresó hoy Quinteros.
El funcionario indicó que desde el lunes por la noche mantiene contacto permanente con los padres de la joven, Helena y Juan, con el objetivo de mantenerlos informados sobre el avance de la investigación. En paralelo, los investigadores intentan reconstruir los últimos movimientos de la adolescente previos a su desaparición. “En base a eso se está trabajando”, señaló.
El operativo cuenta con la participación de cuerpos especiales de la Policía, 90 efectivos, 25 móviles y un helicóptero, que realizan rastrillajes en distintos sectores de la zona y áreas cercanas. Los procedimientos se desarrollan bajo la coordinación del fiscal Guillermo Monti, quien encabeza la investigación.
Según indicó Quinteros, las rutas no fueron cerradas, aunque se reforzaron los controles en distintos puntos de Córdoba, al tiempo que se dio aviso a las autoridades de las demás provincias. “No hay que descartar ninguna hipótesis, estamos evaluando todas. Todos los ministros del país están colaborando en la búsqueda”, afirmó.
Además, el ministro confirmó que el caso ya fue incorporado al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), y aclaró que una eventual activación del Alerta Sofía dependerá de una decisión de la autoridad judicial.
Búsqueda de Luciana en Colonia Caroya: cómo aportar información
De acuerdo con la información oficial difundida para facilitar su localización, la adolescente presenta las siguientes características: tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metro de altura, posee tez trigueña y cabello negro.
Al momento de su desaparición vestía un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas y verdes.
Las autoridades remarcaron que cualquier dato puede resultar clave para reconstruir los movimientos de la joven y avanzar en su búsqueda. Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse con la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339.
También se reciben llamados a través de la línea de emergencias 911, en cualquier dependencia policial o sede judicial de la provincia de Córdoba.
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