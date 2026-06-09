Búsqueda de Luciana en Córdoba: realizan rastrillajes en Colonia Caroya

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El funcionario indicó que desde el lunes por la noche mantiene contacto permanente con los padres de la joven, Helena y Juan, con el objetivo de mantenerlos informados sobre el avance de la investigación. En paralelo, los investigadores intentan reconstruir los últimos movimientos de la adolescente previos a su desaparición. “En base a eso se está trabajando”, señaló.

El operativo cuenta con la participación de cuerpos especiales de la Policía, 90 efectivos, 25 móviles y un helicóptero, que realizan rastrillajes en distintos sectores de la zona y áreas cercanas. Los procedimientos se desarrollan bajo la coordinación del fiscal Guillermo Monti, quien encabeza la investigación.

Según indicó Quinteros, las rutas no fueron cerradas, aunque se reforzaron los controles en distintos puntos de Córdoba, al tiempo que se dio aviso a las autoridades de las demás provincias. “No hay que descartar ninguna hipótesis, estamos evaluando todas. Todos los ministros del país están colaborando en la búsqueda”, afirmó.

Además, el ministro confirmó que el caso ya fue incorporado al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), y aclaró que una eventual activación del Alerta Sofía dependerá de una decisión de la autoridad judicial.

Búsqueda de Luciana en Colonia Caroya: cómo aportar información

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De acuerdo con la información oficial difundida para facilitar su localización, la adolescente presenta las siguientes características: tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metro de altura, posee tez trigueña y cabello negro.

Al momento de su desaparición vestía un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas y verdes.

Las autoridades remarcaron que cualquier dato puede resultar clave para reconstruir los movimientos de la joven y avanzar en su búsqueda. Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse con la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339.

También se reciben llamados a través de la línea de emergencias 911, en cualquier dependencia policial o sede judicial de la provincia de Córdoba.