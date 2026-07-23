Cipolletti: buscan a un hombre de 38 años que viajó a Córdoba y desapareció

Al momento de su desaparición vestía una campera de neoprene azul con una franja naranja, pantalón de jean y zapatillas azules, detalles que podrían ayudar a identificarlo. La familia pidió máxima difusión del caso y solicitó que cualquier persona que pueda aportar información se comunique con la Policía o se acerque a la dependencia más cercana.