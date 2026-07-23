Cipolletti: buscan a un hombre de 38 años que viajó a Córdoba y desapareció
Luis Daniel Gregorio salió de su casa, tomó un micro rumbo a la provincia mediterránea y desde entonces su familia no pudo volver a contactarlo.
La angustia se instaló en Cipolletti luego de que Luis Daniel Gregorio, un hombre de 38 años, desapareciera tras subir a un colectivo con destino a Córdoba. Su familia denunció que perdieron todo tipo de contacto con él y comenzó una intensa búsqueda para dar con su paradero.
Según trascendió, Gregorio salió de su vivienda el martes cerca de las 16.30 con la intención de viajar hacia la capital cordobesa. Si bien se confirmó que logró abordar el micro, con el correr de las horas dejó de responder mensajes y llamadas, lo que encendió las alarmas entre sus allegados.
La preocupación de sus familiares aumenta debido a que el hombre atraviesa un cuadro de salud que requiere seguimiento médico. Según informaron, padece "esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos", por lo que remarcaron la importancia de localizarlo cuanto antes.
Ante la denuncia, la Policía de Río Negro inició las tareas correspondientes para intentar reconstruir sus últimos movimientos y encontrar alguna pista que permita establecer dónde se encuentra actualmente.
Desde las autoridades difundieron sus datos físicos para facilitar la colaboración de la comunidad. Luis Daniel Gregorio mide aproximadamente 1,90 metros, es de tez blanca, tiene ojos marrones, cabello castaño, barba y utiliza anteojos. Además, indicaron que no cuenta con tatuajes ni piercings.
Al momento de su desaparición vestía una campera de neoprene azul con una franja naranja, pantalón de jean y zapatillas azules, detalles que podrían ayudar a identificarlo. La familia pidió máxima difusión del caso y solicitó que cualquier persona que pueda aportar información se comunique con la Policía o se acerque a la dependencia más cercana.
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