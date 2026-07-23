Susto en Retiro por un incendio en un edificio: 50 personas tuvieron que ser evacuadas
Ocurrió en la Avenida Antártida Argentina 1455,l y Ramón Castillo. El foco ígneo se originó por un desperfecto eléctrico en oficinas del primer piso.
Un incendio se desató este jueves en un edificio de 10 pisos del barrio porteño de Retiro, en el que 50 personas debieron ser evacuadas y 5 asistidas en el lugar por inhalación de humo.
El fuego se desató en por un desperfecto eléctrico en un departamento del primer piso del edificio ubicado en la Avenida Antártida Argentina 1455,l y Ramón Castillo.
Como consecuencia del incendio, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a cinco personas que presentaban síntomas compatibles con inhalación de humo.
Efectivos de Bomberos de la Ciudad desplegaron un importante operativo para extinguir las llamas, evitar su propagación y garantizar la evacuación de los ocupantes del edificio.
Un voraz incendio en una vivienda destruyó una vivienda en Rosario
Un incendio destruyó una vivienda de la zona oeste de Rosario durante la madrugada de este jueves. El siniestro ocurrió en una casa de Pasaje Pampero al 3900 y provocó pérdidas materiales prácticamente totales, aunque no dejó personas lesionadas.
El alerta fue recibido cerca de las 6 y, al llegar al lugar, los bomberos Zapadores constataron que las llamas habían tomado por completo la vivienda, una construcción de planta baja de mampostería. Según el parte oficial, no había personas intentando extinguir el fuego y tampoco existía riesgo de propagación hacia inmuebles linderos.
Para combatir el incendio, la dotación dividió el operativo en dos frentes: un grupo ingresó por una ventana lateral, mientras que otro accedió por la puerta principal. Una vez sofocado el fuego, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y remoción de materiales que permanecían incandescentes.
Como consecuencia del incendio, fueron destruidos dos puertas, un caloventor, una mesa con seis sillas, dos bicicletas, un modular, un televisor, una heladera, un bajo mesada, una alacena, dos cunas y un ropero con prendas de vestir. Además, el cielorraso sufrió graves daños y se produjo el desprendimiento de revoques en toda la vivienda debido a las altas temperaturas.
En el operativo también intervino personal del Comando Radioeléctrico. Las causas que originaron el incendio no fueron informadas y serán materia de investigación.
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