Susto en Retiro por un incendio en un edificio: 50 personas tuvieron que ser evacuadas

El alerta fue recibido cerca de las 6 y, al llegar al lugar, los bomberos Zapadores constataron que las llamas habían tomado por completo la vivienda, una construcción de planta baja de mampostería. Según el parte oficial, no había personas intentando extinguir el fuego y tampoco existía riesgo de propagación hacia inmuebles linderos.

Para combatir el incendio, la dotación dividió el operativo en dos frentes: un grupo ingresó por una ventana lateral, mientras que otro accedió por la puerta principal. Una vez sofocado el fuego, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y remoción de materiales que permanecían incandescentes.

Como consecuencia del incendio, fueron destruidos dos puertas, un caloventor, una mesa con seis sillas, dos bicicletas, un modular, un televisor, una heladera, un bajo mesada, una alacena, dos cunas y un ropero con prendas de vestir. Además, el cielorraso sufrió graves daños y se produjo el desprendimiento de revoques en toda la vivienda debido a las altas temperaturas.

En el operativo también intervino personal del Comando Radioeléctrico. Las causas que originaron el incendio no fueron informadas y serán materia de investigación.