Rosario: detuvieron a dos expolicías acusados por la desaparición y asesinato de un joven de 24 años
La familia de Andrés Lisandro Saavedra lo busca en enero. La fiscalía investiga el caso como un homicidio, pero aún no se localizó el cuerpo de la víctima.
El Ministerio Público Fiscal de Santa Fe ordenó la detención de dos exoficiales de Policía -padre e hijo- que fueron acusados por el crimen y la desaparición del cuerpo de Andrés Lisandro Saavedra, un joven de 24 años que desapareció en enero de 2026 en Rosario.
La fiscal Agustina Eiris, perteneciente a la Unidad de Violencia Altamente Lesivas, ordenó dos allanamientos que se concretaron en domicilios en Rivarola al 7400 y Garay al 5100, en la ciudad de Rosario.
En esos operativos la Policía arrestó al oficial exonerado Cristian B. y a su padre, Pedro B., quien está retirado de la fuerza provincial, quienes serán imputados por el delito de homicidio, informó el sitio La Capital de Rosario.
Además, la fiscalía ordenó rastrillajes para hallar el cuerpo de la víctima, aunque todavía no hubo novedades sobre ese aspecto de la causa.
Lisandro Saavedra fue visto por última vez en el barrio Godoy de Rosario. Casi en seguida su familia reportó su desaparición y en un video de Facebook reciente un hermano del muchacho explicó que saben quiénes fueron los responsables del caso.
Javier Saavedra explicó que el drama de su hermano se desencadenó "el 20 de enero, un poquito antes, inclusive", cuando Lisandro y un cómplice "se metieron a robar la casa de unos policías".
"Robaron dos o tres boludeces y descartaron las cosas", aseguró, pero el daño estaba hecho.
"¿Qué pasó acá? La gente que vivía en esa casa, son policías, a ver...Querían recuperar las cosas, creo que no las recuperaron. Se enteraron de quiénes fueron. Iniciaron esa búsqueda ellos mismos", explicó el joven.
La teoría de Javier es que como el cómplice de Lisandro, llamado Gianfranco, "es vecino de los policías, y el padre se conoce con el policía mayor", los oficiales increparon al hombre por las acciones de su hijo y juntos "lo entregaron".
"Se lo habrán llevado a hacer algún trabajo de albañilería, porque mi hermano hacía changuitas con esta gente, y se lo habrán llevado engañado porque mi hermano no es ningún boludo para esas cosas", sopesó Javier Saavedra en su video.
Javier insistió en que Gianfranco y su padre "se lo entregaron a los policías, y los asesinaron y lo tienen enterrado en tres puntos: en Pérez, una casa por Rivarola o en algún pueblo cerca de Totoras".
"Encima lo enterraron con cal. Está en una casa porque lo enterraron con cal. Queremos saber dónde está el cuerpo porque necesitamos saber dónde está el cuerpo y que se dé quiénes fueron los culpables", expresó.
Javier señaló que la causa cambió dos veces de fiscal, "porque nadie puede resolver nada", aunque esta semana hubo novedades.
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