Rosario: detuvieron a dos expolicías acusados por la desaparición y asesinato de un joven de 24 años

Javier Saavedra explicó que el drama de su hermano se desencadenó "el 20 de enero, un poquito antes, inclusive", cuando Lisandro y un cómplice "se metieron a robar la casa de unos policías".

"Robaron dos o tres boludeces y descartaron las cosas", aseguró, pero el daño estaba hecho.

"¿Qué pasó acá? La gente que vivía en esa casa, son policías, a ver...Querían recuperar las cosas, creo que no las recuperaron. Se enteraron de quiénes fueron. Iniciaron esa búsqueda ellos mismos", explicó el joven.

La teoría de Javier es que como el cómplice de Lisandro, llamado Gianfranco, "es vecino de los policías, y el padre se conoce con el policía mayor", los oficiales increparon al hombre por las acciones de su hijo y juntos "lo entregaron".

"Se lo habrán llevado a hacer algún trabajo de albañilería, porque mi hermano hacía changuitas con esta gente, y se lo habrán llevado engañado porque mi hermano no es ningún boludo para esas cosas", sopesó Javier Saavedra en su video.

Javier insistió en que Gianfranco y su padre "se lo entregaron a los policías, y los asesinaron y lo tienen enterrado en tres puntos: en Pérez, una casa por Rivarola o en algún pueblo cerca de Totoras".

"Encima lo enterraron con cal. Está en una casa porque lo enterraron con cal. Queremos saber dónde está el cuerpo porque necesitamos saber dónde está el cuerpo y que se dé quiénes fueron los culpables", expresó.

Javier señaló que la causa cambió dos veces de fiscal, "porque nadie puede resolver nada", aunque esta semana hubo novedades.