Búsqueda en Santa Teresita: un testigo grabó las últimas imágenes de los kayakistas desaparecidos
Uno de los hombres pudo contactarse con personal de Prefectura Naval para pedir auxilio, pero las posibilidades de hallarlos son "prácticamente nulas".
Un vecino de Santa Teresita logró grabar la última prueba de vida que existe hasta el momento de los dos kayakistas que desaparecieron el lunes pasado mientras remaban en el mar, justo antes del temporal con vientos fuertes y lluvia que azotó la localidad costera bonaerense.
Búsqueda en Santa Teresita: un testigo grabó las últimas imágenes de los kayakistas desaparecidos
"Ahí hay uno, paró de remar y ahí arranca, y ahí está el otro", se escucha decir en el video a Luciano, un residente de Santa Teresita que luego habló con C5N sobre el registro. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta por vientos fuertes para la tarde del lunes, Luciano recordó que durante la mañana también se hizo sentir el desasosiego en el aire.
"Yo justo fui a ver el mar. Sabía que había un pronóstico de clima un poquito complicado, con mucho viento que estaba anunciado, ya se venía diciendo", explicó.
"Así que fui a ver cómo estaba el mar esa mañana para hacer otro tipo de videos que yo tenía pensado hacer y cuando veo los kayaks metidos adentro (del mar) digo lo que se ve en el video, qué peligro", relató.
El residente de Santa Teresita convino en que meterse al mar "con viento de tierra, viento oeste, que es un viento que te lleva para adentro" es un peligro, "porque si bien entrás y el mar se ve calmo después cuesta salir".
Por eso no le pudo sacar los ojos de encima a los dos kayakistas y grabó el último registro de ambos. "Ahí es donde filmé y traté de acercarme un poquito con el zoom", indicó Luciano, quien nunca logró establecer contacto directo con los hombres. "Yo pensaba que eran pescadores, que a veces hay habitués que están con kayak pescando, pero después sin tener ni idea de todo esto me fui enterando de lo que fue pasando", expresó.
Este miércoles la Armada informó que las posibilidades de encontrar con vida a los kayakistas son “prácticamente nulas”, aunque continúa el operativo de búsqueda por agua, aire y tierra. Lo último que se sabe de los hombres es que uno de ellos logró establecer un contacto con una dependencia de Prefectura ubicada en Santa Teresita para informar que se encontraba navegando en un kayak color turquesa a unos tres kilómetros mar adentro, y que tenía dificultades para retornar a la playa.
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