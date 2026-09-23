Búsqueda en Santa Teresita: un testigo grabó las últimas imágenes de los kayakistas desaparecidos

Por eso no le pudo sacar los ojos de encima a los dos kayakistas y grabó el último registro de ambos. "Ahí es donde filmé y traté de acercarme un poquito con el zoom", indicó Luciano, quien nunca logró establecer contacto directo con los hombres. "Yo pensaba que eran pescadores, que a veces hay habitués que están con kayak pescando, pero después sin tener ni idea de todo esto me fui enterando de lo que fue pasando", expresó.

Este miércoles la Armada informó que las posibilidades de encontrar con vida a los kayakistas son “prácticamente nulas”, aunque continúa el operativo de búsqueda por agua, aire y tierra. Lo último que se sabe de los hombres es que uno de ellos logró establecer un contacto con una dependencia de Prefectura ubicada en Santa Teresita para informar que se encontraba navegando en un kayak color turquesa a unos tres kilómetros mar adentro, y que tenía dificultades para retornar a la playa.