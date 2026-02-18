Búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn: califican como "nulas" las probabilidades de encontrarla con vida

El posteo de la pareja de la joven desaparecida en Puerto Madryn

Leo, el novio de la joven denunció negligencia por parte de las autoridades y pidió ayuda para encontrarla. “Lamentablemente tuvimos un accidente debajo del agua y no le encontramos desde ayer. Quiero encontrarla. La Prefectura no tuvo rápida acción y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de la escuela de Madryn”, escribió en una historia de Instagram.

“Toda la comunidad estás expectante. La fiscal a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad”, agregó el joven.

Después publicó una imagen de Sofía con un conmovedor mensaje: “Tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero”.