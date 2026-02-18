Búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn: califican como "nulas" las probabilidades de encontrarla con vida
La situación es crítica y el jefe de Salvamento y Buceo brindó pocas esperanzas de encontrar con vida a la joven de 23 años oriunda de Villa Ballester.
La Prefectura Naval Argentina, a cargo del operativo de rescate en Puerto Madryn, brindó un informe crítico sobre la desaparición de Sofía Devries, la joven de 23 años perdida hace más de 24 horas durante una expedición de buceo.
Al respecto, el prefecto Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo, calificó como "nulas" las probabilidades de hallarla con vida, fundamentando su diagnóstico en la profundidad donde se produjo el incidente y el tiempo transcurrido en las aguas del Golfo Nuevo.
El suceso ocurrió el lunes mientras la joven, oriunda de Villa Ballester, realizaba una inmersión con la empresa Freediving Patagonia junto a su pareja y otros alumnos. Según el testimonio de su compañero de buceo, Sofía habría sufrido un inconveniente debajo del agua que le impidió iniciar el ascenso.
La principal hipótesis de los investigadores apunta a que la joven pudo haber atravesado una crisis nerviosa o un ataque de pánico, lo que habría bloqueado su capacidad para activar los protocolos de seguridad de emergencia.
Wagner enfatizó que, ante la complejidad del entorno submarino, no es posible generar falsas expectativas para la familia. La búsqueda continúa de forma intensiva con buzos especializados y tecnología de rastreo, centrándose ahora en la recuperación del cuerpo en un sector de gran profundidad, mientras la justicia local inicia las actuaciones para determinar las responsabilidades de la escuela de buceo en el trágico desenlace de este febrero de 2026.
El posteo de la pareja de la joven desaparecida en Puerto Madryn
Leo, el novio de la joven denunció negligencia por parte de las autoridades y pidió ayuda para encontrarla. “Lamentablemente tuvimos un accidente debajo del agua y no le encontramos desde ayer. Quiero encontrarla. La Prefectura no tuvo rápida acción y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de la escuela de Madryn”, escribió en una historia de Instagram.
“Toda la comunidad estás expectante. La fiscal a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad”, agregó el joven.
Después publicó una imagen de Sofía con un conmovedor mensaje: “Tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero”.
