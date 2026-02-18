Alerta meteorológica por tormentas con granizo sacude hoy miércoles a Buenos Aires: qué zonas están afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un aviso para este miércoles por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
Sigue este miércoles, en el inicio de la mini semana, el mal clima en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluida la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este miércoles 18 de febrero para zonas del noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, La Rioja, Catamarca y Salta.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
En sintonía con las condiciones del clima durante los últimos feriados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera que la semana LABORAL inicie con buen tiempo y temperaturas agradables, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el inicio de la mini semana, el SMN espera un miércoles que se presenta con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas estimadas de entre 22 y 31 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario