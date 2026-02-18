Alerta meteorológica por tormentas con granizo sacude hoy miércoles a Buenos Aires: qué zonas están afectadas

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

En sintonía con las condiciones del clima durante los últimos feriados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera que la semana LABORAL inicie con buen tiempo y temperaturas agradables, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el inicio de la mini semana, el SMN espera un miércoles que se presenta con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas estimadas de entre 22 y 31 grados.