C5N recorrió por dentro el avión de Aerolíneas Argentinas que traerá al papa León XIV al país
La periodista de C5N, Pamela Francescatto, recorrió la aeronave de Aerolíneas Argentinas y dialogó con la tripulación.
A horas de concretar su esperado arribo a suelo argentino, C5N tuvo acceso exclusivo al interior del Boeing 737-8 MAX de Aerolíneas Argentinas, la aeronave oficial encargada de trasladar al papa León XIV desde Montevideo hacia el Aeroparque Jorge Newbery.
La periodista Pamela Francescatto recorrió los pasillos del avión de la aerolínea de bandera y mostró los preparativos finales en la cabina y la tripulación especial asignada para la histórica comitiva papal.
La emoción de la tripulación argentina que traerá al papa León XIV
Durante la recorrida por la aeronave, una de las azafatas argentinas encargadas de la atención del Santo Padre durante el vuelo transfronterizo compartió su alegría al micrófono de C5N.
"Estoy muy feliz y con mucho orgullo. Es la primera vez que veo a un pontífice y encima tengo el honor de poder trasladarlo en nuestra aerolínea de bandera", expresó con emoción la tripulante.
Asimismo, la tripulación remarcó que se ultimaron cada uno de los detalles de confort y protocolo requeridos para la travesía: "Está todo preparado para que el Papa pueda disfrutar del vuelo. Hay un servicio especial y dedicado listo para brindarle durante todo el trayecto".
El tramo final rumbo a Buenos Aires
El Boeing 737-8 MAX despegará desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo y tocará suelo argentino a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, dando inicio a una intensa agenda institucional que incluirá una reunión bilateral con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y una serie de misas multitudinarias en distintos puntos del país.
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