El Vaticano mostró los preparativos en Buenos Aires para recibir al papa León XIV
El sumo pontífice llega a Buenos Aires este domingo y, desde el Vaticano, mostraron un video en el que hablaron de los preparativos en el país.
La Iglesia en la Argentina ultima los detalles organizativos de cara a la inminente y esperada visita apostólica del papa León XIV, en el marco de una intensa gira sudamericana por Uruguay, Argentina y Perú durante este mes de noviembre de 2026. A través de un informe en video difundido por los canales oficiales del Vaticano, la institución eclesiástica expuso el clima de enorme expectativa y la profunda significación espiritual que revisten los distintos escenarios institucionales y religiosos que integran la agenda del Pontífice en el país.
El itinerario del santo padre contempla hitos de altísima carga simbólica y social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia bonaerense. Desde encuentros masivos de fe mariana hasta gestos de acompañamiento en contextos de encierro, las actividades previstas entre el 8 y el 11 de noviembre movilizan a toda la comunidad creyente en una cobertura logística y espiritual sin precedentes.
Uno de los pasajes centrales de la gira pastoral tendrá lugar en la histórica Basílica de Luján, sitio considerado el corazón de la alianza espiritual entre la advocación de la Virgen de Luján y la fe del pueblo argentino. El informe vaticano rescata la trascendencia de este centro de peregrinación cuyo origen se remonta al año 1630, remarcando el valor histórico y religioso que representa la presencia del máximo jerarca católico en el templo nacional.
Asimismo, la agenda incluye un momento clave de comunión eclesial durante el encuentro que el Pontífice mantendrá con la cúpula episcopaliana en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, ubicada a metros de la Casa Rosada. En este espacio, los obispos locales aguardan compartir un tiempo de oración e intercambio para renovar su fe pastoral ante los complejos desafíos sociales e institucionales que enfrenta la sociedad contemporánea.
En el plano del compromiso social, la visita del Santo Padre al Complejo Penitenciario Federal de Devoto sobresale por su profundo impacto humano. León XIV mantendrá un encuentro íntimo con aproximadamente 70 personas privadas de la libertad para transmitirles un mensaje de esperanza y reafirmar su dignidad fundamental como hijos de Dios, instancia para la cual los internos se capacitaron mediante retiros espirituales previos.
Para sostener la imponente logística que demandará la recepción de millones de peregrinos, la organización desplegó una convocatoria masiva que sumó a más de 25.000 voluntarios de todo el país. El personal de asistencia estará adecuadamente equipado con acreditaciones oficiales, remeras y pulseras identificatorias diseñadas con colores específicos para brindar orientación, contención médica y seguridad en cada uno de los eventos programados durante las cuatro jornadas de la histórica visita papal.
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