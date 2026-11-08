El Vaticano mostró los preparativos en Buenos Aires para recibir al papa León XIV

La Iglesia en la Argentina ultima los detalles organizativos de cara a la inminente y esperada visita apostólica del papa León XIV, en el marco de una intensa gira sudamericana por Uruguay, Argentina y Perú durante este mes de noviembre de 2026. A través de un informe en video difundido por los canales oficiales del Vaticano, la institución eclesiástica expuso el clima de enorme expectativa y la profunda significación espiritual que revisten los distintos escenarios institucionales y religiosos que integran la agenda del Pontífice en el país.