Detuvieron a un joven cerca del escenario del papa León XIV en Palermo: llevaba documentación falsa

La patente de la moto simulaba ser una de un vehículo oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación, distintas credenciales. El Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, interviene en la causa y dispuso la detención del hombre en calidad de incomunicado por falsificación de documento público e intimidación pública, además del secuestro de la moto.