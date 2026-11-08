Detuvieron a un joven cerca del escenario del papa León XIV en Palermo: llevaba documentación falsa
El hombre circulaba con documentación falsa en una moto Kawasaki por avenida del Libertador y Kennedy.
Un joven de 35 años, identificado como Tomás Eduardo Natenzon, fue detenido portando credenciales falsas para poder ingresar al predio restringido cercano al escenario donde estará el papa León XIV.
Cuando el personal policial se acercó al joven, este mostró una credencial con un QR que no dirigía a ningún enlace. Primero dijo que era "bombero", luego "turista" y finalmente dijo que era "radioaficionado".
La patente de la moto simulaba ser una de un vehículo oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación, distintas credenciales. El Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, interviene en la causa y dispuso la detención del hombre en calidad de incomunicado por falsificación de documento público e intimidación pública, además del secuestro de la moto.
El itinerario oficial del papa León XIV en la Argentina
La agenda del Santo Padre incluye encuentros de alto nivel institucional, misas multitudinarias y recorridas de profundo impacto social y religioso:
Domingo 8 de noviembre (Arribo y agenda institucional)
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16:30: Aterrizaje del vuelo papal en el Aeroparque Jorge Newbery.
Homenaje a San Martín: Ofrenda floral en la Plaza San Martín frente al monumento al Libertador.
Reunión presidencial: Audiencia bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
18:30: Discurso ante autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.
Lunes 9 de noviembre (Jornada de feriado nacional)
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9:15: Recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, provincia de Buenos Aires.
11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
16:10: Encuentro con la dirigencia sindical, empresarial y de movimientos sociales en la sede de la UCA en Puerto Madero.
17:30: Diálogo interreligioso con líderes de diversas confesiones en el Palacio San Martín.
18:45: Vísperas en la Catedral Metropolitana junto al Episcopado y posterior cena de camaradería en el Arzobispado.
Martes 10 de noviembre (Tramo federal en Córdoba y vigilia en CABA)
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7:30: Partida desde Buenos Aires hacia Córdoba (arribo al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00).
10:00: Misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
15:15: Encuentro con sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
20:15: De regreso en Buenos Aires, encabeza la vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles. (Nota: Feriado decretado únicamente en CABA y la provincia de Córdoba).
Miércoles 11 de noviembre (Misa en Luján y despedida del país)
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8:00: Visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal en Villa Devoto.
10:00: Celebración eucarística central en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. (Nota: Feriado decretado únicamente en la Provincia de Buenos Aires).
13:30: Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, previa al despegue hacia Lima fijado para las 14:00.
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