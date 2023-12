El conmovedor testimonio de una jubilada que se movilizó: "Tuve miedo, pero vine"

Y agregó: "No podemos dejar de recibir los medicamentos, todos los usamos. Encima no nos vamos a poder ir a atender a los hospitales, yo una prepaga no la puedo pagar. ¿Cómo van a estudiar mis nietos si no hay escuela pública? Yo me recibí gracias a la Universidad pública, de otra manera no hubiera podido".

"Esto que están prometiendo, y que quieren imponer, no estoy de acuerdo y la voy a pelear pacíficamente pero la voy a pelear. Callarse es aceptarlo. No te voy a decir que no me da miedo venir, pero vine", subrayó.

En ese contexto, el periodista le preguntó si a la movilización asistió sola, y ella respondió: "Vine con amigas que fui juntando". En ese momento se suma una de ella, que contó: "Yo vine de San Martin, soy jubilada, tengo 70 años y sigo trabajando porque no me alcanza".

