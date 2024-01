Militante de Javier Milei amenazó al equipo de C5N frente a Casa Rosada

VIDEO Así fue la amenaza al equipo de C5N frente a Casa Rosada

amenaza movil c5n

Según relató el periodista de C5N, todo inició con el amedrentamiento del joven al pararse "a una baldosa" de donde está el móvil y mirándolo fijo. "Mi sensación es que tenía que ver con el canal, no por mi trabajo particular", explicó el cronista.

"Le pedí que me corriera pero no quizo, tenía una mirada amenazante. Nosotros nos corrimos y él me salió al cruce y me dijo: 'Vos y yo nos vamos a encontrar varias veces', 'A mi no me vas a decir que me vas a denunciar'. Le alcancé a escuchar que me decía entredientes: `Te voy a matar´", relató Dib.

El periodista decidió hacer la denuncia. "La policía de la garita de la casa rosada vio todo, como me amenazaban", dijo y aclaró que la policía de la federal fue a hablar con el señor para identificarlo.