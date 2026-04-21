CABA activó un protocolo ante las amenazas de tiroteo en escuelas: todos los detalles

En qué consiste el protocolo activado en CABA ante amenazas de tiroteos en escuelas

Y el Ministerio de Educación activó el “Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes”, vigente desde el año pasado, y se realizaron las denuncias correspondientes. El Protocolo establece cómo actuar ante las amenazas en las escuelas y tiene como objetivo resguardar la integridad física y psicosocial de la comunidad educativa, garantizar el cumplimiento de la ley y promover intervenciones institucionales basadas en criterios de protección y cuidado colectivo.

“En tres hechos concretos las amenazas derivaron en operativos policiales, incluso uno fuera de la Ciudad. En todos los casos la Justicia sigue investigando los hechos y la responsabilidad de los alumnos y los padres. Nosotros intensificamos las medidas de supervisión en todas las escuelas y reforzamos el cuidado de la convivencia”, agregó Jorge Macri, junto a la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y al fiscal general, Martín López Zavaleta. Lo acompañaron el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el de Justicia, Gabino Tapia; y el de Salud, Fernán Quirós. Además, la presidente del Consejo de la Magistratura, Karina Leguizamon; Javier Bujan, Presidente de la Cámara Penal; Carolina Stanley, titular del Ministerio Público Tutelar; y Victoria Morales Gorleri, presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto a otros funcionarios del Poder Judicial, diputados por la Ciudad, representantes de escuelas privadas e integrantes de la comunidad educativa.

La importancia del diálogo ante las amenazas de tiroteos en escuelas

El Jefe Gobierno resaltó la importancia del diálogo con los hijos: “Muchas de estas situaciones nacen en las redes sociales como un espacio de reproducción y difusión. Tendencias virales que convierten la violencia en contenido. Hay algo que es irremplazable: la conversación en casa”, indicó. Y añadió: “Necesitamos volver a hablar, a preguntar, a escuchar y a involucrarnos en lo que a los chicos les está pasando. Tenemos que comprender también que el límite y el orden no es algo que nos quite libertad, al contrario, nos la devuelve”.

También subrayó la necesidad de acompañar a una generación que “está expuesta a estímulos, pantallas, presión por mostrarse y a la lógica de la validación inmediata de las redes”, y sostuvo: “Todo eso genera inseguridad personal, ansiedad, angustia y una desconexión. Por eso, el cuidado de la salud mental y socioemocional es parte de nuestra agenda educativa, y contamos con protocolos específicos”.

“La respuesta tiene que ser, al mismo tiempo, seguridad y formación. Protocolo y acompañamiento. Consecuencia y reparación. Seguridad, porque cada amenaza es un delito y se investiga. Formación, porque detrás de cada chico que escribe ‘mañana tiroteo’ hay alguien que no dimensiona lo que hizo. Reparación, porque las sanciones tienen que tener sentido educativo: comprender el daño, repararlo, y volver a la comunidad”, sostuvo la ministra de Educación, Mercedes Miguel.

En este sentido, el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, explicó: "Se ha implementado un esquema de coordinación inmediata con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el área de acceso a la Justicia y de Política Criminal junto con las fiscalías intervinientes. La identificación y eventual responsabilización de los autores de estos hechos permite avanzar en cada caso concreto y cumple una función preventiva porque desalienta la reiteración de estas conductas".

El Jefe de Gobierno cerró: “A toda la comunidad educativa, sepan que estamos para acompañarlos. Sabemos que hay angustia en las familias y queremos llevar tranquilidad. Los tres poderes del Estado tenemos el compromiso de cuidar y defender lo más valioso que tiene esta Ciudad: la vida, la seguridad, la integridad y la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes”.