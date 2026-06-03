"Derrame" fue elegida para formar parte del ciclo Más Teatro de Fundación SAGAI

La historia de “Derrame” se desarrolla a partir del encuentro entre cuatro personajes cuyas vidas se cruzan a través de vínculos marcados por el amor, la amistad, los deseos y las tensiones de la convivencia. A medida que avanza la trama, las certezas comienzan a desmoronarse y surgen preguntas profundas sobre las relaciones humanas.

La propuesta invita al espectador a sumergirse en un universo íntimo donde la palabra ocupa un lugar central y donde cada conversación expone emociones, contradicciones y conflictos que atraviesan a los protagonistas.

Definida por sus creadores como “una obra de living sin el living”, la puesta apuesta a la cercanía con el público y a la potencia de los diálogos para construir una experiencia teatral intensa y reflexiva.

El elenco está integrado por Gonzalo Martínez Castro, Julieta Bottino, Daniela Caldora y Ulises Attadia. La dirección corresponde a Roberto Aguirre, mientras que el diseño de arte está a cargo de Martín Hoffmann.

Con esta nueva distinción, “Derrame” reafirma su crecimiento dentro del circuito independiente y suma un nuevo paso en su recorrido artístico.