"Derrame" fue elegida para formar parte del ciclo Más Teatro de Fundación SAGAI
La obra dirigida por Roberto Aguirre integrará la programación para promover y visibilizar producciones teatrales destacadas.
Luego de su estreno a comienzos de año y tras recibir una muy buena respuesta por parte del público, “Derrame” fue seleccionada para participar de Más Teatro 2026, el ciclo organizado por Fundación SAGAI que reúne algunas de las propuestas más sobresalientes de la escena independiente argentina.
La incorporación de la obra a esta programación representa un importante reconocimiento para el equipo artístico encabezado por Roberto Aguirre, ya que el programa tiene como objetivo impulsar la difusión de producciones teatrales de calidad y generar nuevos espacios de encuentro entre creadores y espectadores.
La función se llevará a cabo el próximo 8 de junio a las 20 horas en la Sala Hugo Arana de Fundación SAGAI, dentro de una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo del teatro independiente y acercar nuevas propuestas al público.
Más Teatro se ha consolidado como una plataforma de apoyo para artistas y compañías nacionales, promoviendo la circulación de espectáculos contemporáneos y ampliando las oportunidades de exhibición para proyectos que se destacan dentro de la cartelera teatral.
La historia de “Derrame” se desarrolla a partir del encuentro entre cuatro personajes cuyas vidas se cruzan a través de vínculos marcados por el amor, la amistad, los deseos y las tensiones de la convivencia. A medida que avanza la trama, las certezas comienzan a desmoronarse y surgen preguntas profundas sobre las relaciones humanas.
La propuesta invita al espectador a sumergirse en un universo íntimo donde la palabra ocupa un lugar central y donde cada conversación expone emociones, contradicciones y conflictos que atraviesan a los protagonistas.
Definida por sus creadores como “una obra de living sin el living”, la puesta apuesta a la cercanía con el público y a la potencia de los diálogos para construir una experiencia teatral intensa y reflexiva.
El elenco está integrado por Gonzalo Martínez Castro, Julieta Bottino, Daniela Caldora y Ulises Attadia. La dirección corresponde a Roberto Aguirre, mientras que el diseño de arte está a cargo de Martín Hoffmann.
Con esta nueva distinción, “Derrame” reafirma su crecimiento dentro del circuito independiente y suma un nuevo paso en su recorrido artístico.
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