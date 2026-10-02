El Gobierno activa el Decreto 1450/88 y hay feriado tras la Peregrinación a Luján: cómo queda el finde largo
El Ejecutivo municipa respeta el feriado local que este año cae lunes para formar un descanso extendido de tres días justo a principio de mes.
El próximo lunes 5 de octubre se conmemorará el Día de Morón, una fecha establecida por el Decreto 1450/88 como feriado municipal que rinde homenaje a la festividad religiosa de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje —patrona del distrito— y recuerda el aniversario institucional de la creación del partido, tomando como referencia administrativa el año 1785.
El descanso extendido llega justo tras la Peregrinación a Luján que tiene lugar este fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre, siendo justo Morón una de las localidades atravesadas por el recorrido.
Al tratarse de un asueto administrativo y escolar que este año cae en jornada hábil, el movimiento habitual del distrito sufrirá modificaciones sustanciales.
Cómo afecta el feriado municipal por el Día de Morón
Escuelas: ¿hay clases este lunes?
La interrupción de las actividades educativas genera el interrogante habitual entre las familias de la zona, dividiendo el panorama según la gestión del establecimiento:
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Escuelas públicas: No habrá clases en los establecimientos de gestión estatal del partido, ya que el asueto abarca a todo el personal docente y auxiliar dependiente de la Provincia de Buenos Aires que cumple funciones en Morón.
Escuelas privadas: La adhesión al cese de actividades queda a criterio de cada institución educativa. Si bien la gran mayoría suele sumarse a la jornada festiva o adecuar sus cronogramas, se aconseja consultar directamente con cada establecimiento.
El esquema de servicios municipales
Las distintas áreas operativas de la comuna reorganizaron sus prestaciones para garantizar las guardias esenciales:
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Atención al público: El Palacio Municipal, las dependencias administrativas y todas las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) permanecerán completamente cerradas.
Salud: El Hospital Municipal de Morón y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán únicamente guardias de urgencia, sin atención en consultorios externos.
Recolección de residuos: El servicio de recolección de basura domiciliaria operará con total normalidad, respetando los cronogramas habituales del partido.
Justicia local: La sede del Departamento Judicial de Morón funcionará sin actividad y con suspensión de los plazos y términos procesales.
Cementerio Municipal: Abrirá sus puertas en su horario habitual (de 8:00 a 16:00) para la recepción de vecinos, aunque no contará con atención en el área administrativa.
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