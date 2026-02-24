Calendario de feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana extra largo de marzo y quiénes no trabajan
El Gobierno oficializó los feriados del año. En marzo habrá un descanso de cuatro días por el Día de la Memoria. Conocé qué sucede con el lunes 23 no laborable.
El Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados 2026, que incluye 12 fines de semana largos a lo largo del año y tres períodos extra largos por la suma de días no laborables turísticos. Luego del descanso extendido, a fines de marzo volverán a coincidir feriados que armarán otro fin de semana largo ideal para viajar o organizar una escapada.
Cuándo serán los fines de semana largo de marzo
El próximo feriado nacional del calendario argentino será el martes 24 de marzo, una fecha inamovible en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
La jornada recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado y de la última dictadura cívico-militar, por lo que tiene un fuerte carácter histórico y de reflexión colectiva en todo el país.
Para 2026, el Gobierno nacional dispuso además que el lunes 23 de marzo sea día no laborable con fines turísticos, lo que en la práctica arma un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos. Esta decisión forma parte de la política de promoción del turismo interno y del aprovechamiento de los feriados para impulsar viajes y actividades recreativas.
A diferencia de los feriados nacionales, el 23 de marzo no implica descanso obligatorio: al ser no laborable, cada empleador define si otorga o no la jornada libre. En cambio, el 24 de marzo sí rige como feriado pleno, con las condiciones habituales de descanso o pago adicional para quienes deban trabajar.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
