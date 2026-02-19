Lo que sucederá con el próximo feriado de marzo 2026: ¿hay fin de semana largo?

dia de la memoria Foto: Noticias Argentinas.

Se trata de una jornada de fuerte dimensión política, social y cultural, en la que organismos de derechos humanos, movimientos sociales y espacios políticos realizan actos y movilizaciones en todo el país. Por su peso simbólico y su vigencia en el debate público, el 24 de marzo se sostiene como uno de los feriados nacionales más relevantes.