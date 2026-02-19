Lo que sucederá con el próximo feriado de marzo 2026: ¿hay fin de semana largo?
Según el calendario oficial de feriados 2026, marzo tendrá un fin de semana largo de los más extensos del año: el Gobierno ratificó una fecha clave.
Los feriados 2026 y un fin de semana largo destacado quedaron definidos con el calendario oficial confirmado a fines de 2025, tras la publicación de la Resolución 164/2025 en el Boletín Oficial, donde el Gobierno detalló los feriados inamovibles y los puentes turísticos.
En ese esquema, marzo sobresale por concentrar una fecha clave de la memoria histórica argentina y sumar un día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá encadenar cuatro jornadas consecutivas de descanso, uno de los feriados más extensos del año.
Cuándo cae el próximo feriado de marzo
El martes 24 de marzo de 2026 será feriado nacional inamovible por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha que conmemora el golpe de Estado de 1976 y el inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina, uno de los períodos más trágicos de la historia argentina reciente.
Se trata de una jornada de fuerte dimensión política, social y cultural, en la que organismos de derechos humanos, movimientos sociales y espacios políticos realizan actos y movilizaciones en todo el país. Por su peso simbólico y su vigencia en el debate público, el 24 de marzo se sostiene como uno de los feriados nacionales más relevantes.
Además, el Gobierno dispuso un feriado puente turístico: el lunes 23 de marzo de 2026 será día no laborable, lo que permitirá armar un fin de semana largo de cuatro días. Así, el descanso se extenderá del sábado 21 al martes 24 de marzo, un esquema pensado para impulsar el turismo interno y las economías regionales.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
