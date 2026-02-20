La cuenta regresiva: cuánto falta para el próximo feriado
Después del fin de semana extralargo de Carnaval, muchos ya miran el calendario para saber cuándo llegará el próximo descanso oficial en Argentina.
Después del fin de semana extra largo por Carnaval, que marcó uno de los primeros grandes movimientos turísticos del año en Argentina, muchos ya volvieron a la rutina con una pregunta en mente: ¿cuándo será el próximo feriado?
El próximo feriado nacional será el martes 24 de marzo de 2026, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se trata de un feriado inamovible, por lo que no se traslada a otro día para generar un fin de semana largo automático.
Sin embargo, este año el Gobierno dispuso que el lunes 23 de marzo sea día no laborable con fines turísticos. Esto significa que, dependiendo de la decisión de cada empleador, muchas personas podrían tener un descanso de cuatro días consecutivos: sábado 21, domingo 22, lunes 23 y martes 24 de marzo.
Cuándo será el próximo feriado
Si bien febrero ofreció cuatro días de descanso consecutivos, ahora habrá que esperar poco más de un mes para volver a disfrutar de una pausa en el calendario laboral. Marzo traerá una fecha clave que podría convertirse, otra vez, en un fin de semana largo ideal para una escapada.
Es importante recordar la diferencia:
-
Feriado nacional: es obligatorio y, si se trabaja, se paga doble.
Día no laborable: depende de la decisión del empleador y se paga como jornada habitual.
Calendario de feriados 2026
Estos son los principales feriados que quedan en el año:
Marzo
-
Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos
Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible)
Abril
-
Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible)
Viernes 3: Viernes Santo (inamovible)
Mayo
-
Viernes 1°: Día del Trabajador (inamovible)
Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (inamovible)
Junio
-
Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible)
Julio
-
Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible)
Agosto
-
Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Octubre
-
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
Noviembre
-
Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado)
Diciembre
-
Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible)
Viernes 25: Navidad (inamovible)
