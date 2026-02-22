Feriados próximos: lo que falta para el próximo fin de semana largo del año

El esquema de este fin de semana largo se compone con el descanso habitual del sábado 21 y domingo 22 de marzo, al que se suma el lunes 23 declarado feriado puente turístico (día no laborable). El cierre llega el martes 24 de marzo, feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que consolida así una pausa extendida en el calendario argentino.