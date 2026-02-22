Feriados próximos: lo que falta para el próximo fin de semana largo del año
Tras el cierre de los feriados de Carnaval, el calendario 2026 ya marca en agenda el próximo fin de semana largo, una de las pausas más esperadas del año.
Los feriados y el próximo fin de semana largo se vuelven protagonistas en la planificación anual de descansos y escapadas. Tras el cierre del receso de Carnaval, crece el interés por saber cuándo será la siguiente pausa extendida del calendario 2026.
La atención ahora se concentra en marzo, que aparece como el próximo mes con un fin de semana largo de cuatro días, una oportunidad ideal para viajar, relajarse o hacer planes.
Lo que falta para el próximo fin de semana largo
Dentro del calendario de feriados 2026, el próximo fin de semana largo importante tras el verano se ubica en la tercera semana de marzo. El descanso se extenderá del sábado 21 al martes 24, formando un período de cuatro días consecutivos ideal para organizar viajes o escapadas dentro del país.
El esquema de este fin de semana largo se compone con el descanso habitual del sábado 21 y domingo 22 de marzo, al que se suma el lunes 23 declarado feriado puente turístico (día no laborable). El cierre llega el martes 24 de marzo, feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que consolida así una pausa extendida en el calendario argentino.
Más adelante, abril también traerá otro tramo destacado de feriados que generará un nuevo fin de semana largo de cuatro días. El jueves 2 de abril será feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, seguido del viernes 3, Viernes Santo (día no laborable). Luego, el sábado 4 y domingo 5 completarán el período en el marco de las celebraciones de Pascuas.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario