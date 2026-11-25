A qué hora empieza la primera ola de calor de la primavera 2026
La primera ola de calor de la primavera 2026 se instalará en el AMBA a partir del mediodía del sábado 28 de noviembre.
La primera ola de calor de la primavera 2026 comenzará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este sábado 28 de noviembre a partir de las 12:00 horas, momento en que el termómetro alcanzará los 30°C bajo un cielo completamente despejado y viento moderado del norte, dando inicio a una seguidilla de cuatro días consecutivos con máximas de entre 31°C y 32°C y noches cálidas con mínimas de 21°C a 24°C.
A qué hora llega el pico térmico del sábado y cómo estará el tiempo día por día
Tras una previa con temperaturas moderadas este miércoles 25 (29°C de máxima y 17°C de mínima), un breve descenso térmico el jueves 26 (25°C / 15°C) y un viernes 27 en ascenso (29°C / 19°C), el calor intenso se instalará de lleno durante el fin de semana y el arranque de diciembre sin pronóstico de lluvias:
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Sábado 28 de noviembre (el inicio de la ola de calor): la jornada comenzará con 22°C a las 03:00, 21°C a las 06:00 y 26°C a las 09:00 horas. A las 12:00 horas el termómetro tocará los 30°C (con radiación UV extrema y viento del norte), alcanzando su pico máximo de 31°C a las 15:00 horas y manteniéndose en 30°C hasta las 18:00, con viento del noreste y una noche templada de 27°C a las 21:00.
Domingo 29 de noviembre: continuará el cielo despejado y el viento del norte y noreste, con una mínima de 22°C y una máxima que trepará hasta los 32°C.
Lunes 30 de noviembre: el cierre del mes mantendrá condiciones sofocantes en todo el AMBA, con registros de 23°C de mínima y 31°C de máxima.
Martes 1 de diciembre: será la jornada más calurosa de la serie en cuanto a temperatura mínima, ubicándose en 24°C, acompañada por una máxima de 32°C y cielo parcialmente nublado.
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Cuándo termina la ola de calor y llega el alivio a Buenos Aires
De acuerdo con el pronóstico extendido, el período de temperaturas extremas recién comenzará a ceder entre la tarde del miércoles 2 y el jueves 3 de diciembre gracias a la rotación del viento hacia el sector sureste y este:
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Miércoles 2 de diciembre: tras una mañana cálida que todavía llevará la máxima hasta los 30°C con cielo nublado, el ingreso de viento fuerte del sureste (con ráfagas de hasta 55 km/h) hará descender la temperatura por la tarde hasta los 26°C a las 15:00, 23°C a las 18:00 y 18°C hacia la medianoche.
Jueves 3 de diciembre: se consolidará el recambio de aire con cielo parcialmente nublado, ráfagas del este y sureste de hasta 62 km/h y marcas mucho más agradables, con 17°C de mínima y 23°C de máxima, manteniéndose temperaturas templadas de entre 25°C y 29°C hasta el martes 8 de diciembre.
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