Sábado 28 de noviembre (el inicio de la ola de calor): la jornada comenzará con 22°C a las 03:00, 21°C a las 06:00 y 26°C a las 09:00 horas. A las 12:00 horas el termómetro tocará los 30°C (con radiación UV extrema y viento del norte), alcanzando su pico máximo de 31°C a las 15:00 horas y manteniéndose en 30°C hasta las 18:00, con viento del noreste y una noche templada de 27°C a las 21:00.

Domingo 29 de noviembre: continuará el cielo despejado y el viento del norte y noreste, con una mínima de 22°C y una máxima que trepará hasta los 32°C.

Lunes 30 de noviembre: el cierre del mes mantendrá condiciones sofocantes en todo el AMBA, con registros de 23°C de mínima y 31°C de máxima.