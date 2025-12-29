Alerta por altas temperaturas en el AMBA: qué día se la semana hará más calor extremo y cuándo llega el alivio
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una serie de recomendaciones por las altas temperaturas que azotan a varias zonas del país.
La última semana del año se apresta a comenzar con mucho calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tendencia que parece mantenerse para cerrar el 2025 y comenzar el 2026, y por la que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este lunes un alerta amarilla por temperaturas extremas.
Luego de pronósticos fallidos de lluvias y tormentas para el sábado, el fin de semana finalmente transcurrió con buenas condiciones del clima y temperaturas altas, cercanas a los 40 grados. Estas marcas se mantienen para el último lunes del año, lo que motivaba a los avisos del organismo que también alcanzaban a zonas de las provincias de Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Cómo serán las temperaturas en el AMBA
De acuerdo con el SMN, la última semana del año iniciará con un lunes que mantendría las buenas condiciones del clima, con cielo ligeramente nublado y temperaturas que rondarán entre 24 y 35 grados.
El termómetro seguiría en ascenso para el martes en el AMBA, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a una mínima de 24 grados y una máxima de 37.
Justo para el miércoles 31 de diciembre, en fin de año, se espera la jornada más calurosa, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 25 y 38 grados.
Se espera un leve alivio a partir del jueves de Año Nuevo. El 1 de enero tendría cielo parcialmente nublado; con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que alcanzaría los 30.
Las recomendaciones ante temperaturas extremas
El SMN lanzó una serie de recomendaciones ante la ola de calor:
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.
