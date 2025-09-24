Se afianza el regreso de las lluvias a Buenos Aires pero empeoró el pronóstico: cuándo son las tormentas

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El pronóstico del SMN prevé precipitaciones para el sábado, situación que se viene afianzando a lo largo de la semana. El organismo ahora espera una jornada con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y noche, y temperaturas de entre 11 y 18 grados.

smn sabado (1) Pronóstico de lluvias y tormentas para el sábado en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El sitio especializado Meteored no descarta precipitaciones en las últimas horas del viernes, y coincide con el sábado como jornada con mal clima. Informa 90% de probabilidades, con lluvia entre débil y moderada desde las 0 horas y hasta las 14 horas inclusive.

El SMN prevé que el clima se reponga el domingo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y despejado en la tarde y noche, y temperaturas templadas de entre 9 y 22 grados.