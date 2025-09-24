Se afianza el regreso de las lluvias a Buenos Aires pero empeoró el pronóstico: cuándo son las tormentas
Los informes del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored ratifican la fecha de llegada de lluvias y ahora también de tormentas en el AMBA.
La llegada de la primavera al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vino de la mano con un leve descenso de las temperaturas pero buenas condiciones del clima, aunque se afianzó la fecha de regreso de las lluvias, con un pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que ahora incorporó la presencia de tormentas fuertes.
Desde el lunes que se mantienen las buenas condiciones del tiempo, por lo que el miércoles transcurrió con la misma tendencia, con cielo ligeramente nublado y marcas térmicas de entre 7 y 17 grados.
Para el jueves se mantendría el buen clima, en una jornada que se anticipa con cielo algo nublado durante el día y despejado en la noche; junto a temperaturas de 7 grados para la mínima y 18 para la máxima.
El cierre de semana sería todavía sin precipitaciones, en un viernes de cielo entre ligeramente y parcialmente nublado en las primeras horas, y mayormente nublado en la tarde y noche; y un ascenso térmico, con 10 grados de mínima y 23 de máxima.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El pronóstico del SMN prevé precipitaciones para el sábado, situación que se viene afianzando a lo largo de la semana. El organismo ahora espera una jornada con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y noche, y temperaturas de entre 11 y 18 grados.
El sitio especializado Meteored no descarta precipitaciones en las últimas horas del viernes, y coincide con el sábado como jornada con mal clima. Informa 90% de probabilidades, con lluvia entre débil y moderada desde las 0 horas y hasta las 14 horas inclusive.
El SMN prevé que el clima se reponga el domingo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y despejado en la tarde y noche, y temperaturas templadas de entre 9 y 22 grados.
