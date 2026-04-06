Mapa en vivo de las lluvias de este lunes en el AMBA: hasta cuándo seguirán las tormentas
El pronóstico anticipa varios días con condiciones variables en Buenos Aires, con temperaturas moderadas y un retorno de las precipitaciones que marcará el pulso de la semana.
El panorama climático en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presenta con características bien otoñales tras un domingo que comenzó con bajas temperaturas. De acuerdo con el informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tendencia para los próximos días estará marcada por la inestabilidad, con lluvias intermitentes y registros térmicos que no superarán los 23 grados.
Durante el domingo 5 de abril, la jornada arrancó con una temperatura mínima de 12° y un cielo parcialmente cubierto, acompañado por vientos del sudeste que se movieron entre los 13 y 22 km/h. Con el correr de las horas, las condiciones se mantuvieron sin grandes cambios: por la tarde, el cielo continuó parcialmente nublado y la temperatura alcanzó una máxima de 21°, mientras que los vientos rotaron hacia el noreste con similar intensidad.
Hacia la noche, el cielo se tornó completamente nublado y la temperatura descendió hasta los 18°, en un contexto que anticipaba lo que vendría en el inicio de la semana. Es que, según los especialistas, las lluvias volverán a hacerse presentes a partir del lunes 6 de abril.
Para esa jornada, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 20°. Las probabilidades de precipitaciones oscilarán entre el 10% y el 40% durante la mañana, pero aumentarán significativamente hacia la tarde y la noche, alcanzando entre un 40% y un 70%. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 60 km/h, lo que podría generar algunas complicaciones en distintos puntos de la región.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cuándo mejora el clima en el AMBA
El martes 7 continuará con condiciones similares, aunque con lluvias más dispersas. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% a lo largo de todo el día, con temperaturas que irán de los 16° a los 21°. También se anticipan ráfagas intensas, especialmente durante la madrugada y la mañana, que podrían alcanzar los 50 km/h, e incluso acercarse a los 59 km/h hacia el cierre de la jornada.
A partir del miércoles, el tiempo comenzará a estabilizarse de manera gradual. Si bien el cielo seguirá mayormente nublado, las chances de lluvia serán bajas y las temperaturas se mantendrán en valores similares, con mínimas cercanas a los 15° y máximas de 21°.
El jueves y viernes continuarán en esa misma línea, con nubosidad variable y registros térmicos moderados. Finalmente, el sábado se perfila como el día más agradable de la semana, con cielo algo nublado y una máxima que podría alcanzar los 23°, ideal para actividades al aire libre.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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