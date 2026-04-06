Mapa en vivo de las lluvias de este lunes en el AMBA: hasta cuándo seguirán las tormentas

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Cuándo mejora el clima en el AMBA

El martes 7 continuará con condiciones similares, aunque con lluvias más dispersas. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% a lo largo de todo el día, con temperaturas que irán de los 16° a los 21°. También se anticipan ráfagas intensas, especialmente durante la madrugada y la mañana, que podrían alcanzar los 50 km/h, e incluso acercarse a los 59 km/h hacia el cierre de la jornada.

A partir del miércoles, el tiempo comenzará a estabilizarse de manera gradual. Si bien el cielo seguirá mayormente nublado, las chances de lluvia serán bajas y las temperaturas se mantendrán en valores similares, con mínimas cercanas a los 15° y máximas de 21°.

El jueves y viernes continuarán en esa misma línea, con nubosidad variable y registros térmicos moderados. Finalmente, el sábado se perfila como el día más agradable de la semana, con cielo algo nublado y una máxima que podría alcanzar los 23°, ideal para actividades al aire libre.

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Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.