Cuándo termina el tormentón álgido polar que aplanará la temperatura 10 grados en el AMBA

El buen tiempo se extenderá durante el viernes 10 de abril, jornada en la que se esperan marcas térmicas entre los 13°C y 22°C. El sábado 11 de abril continuará estable con temperaturas de 16°C a 23°C. No obstante, la tranquilidad durará poco, ya que el domingo 12 de abril regresaría la inestabilidad con un 60% de probabilidad de lluvias y 6 mm de acumulación de agua.