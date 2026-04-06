Cuándo termina el tormentón álgido polar que aplanará la temperatura 10 grados en el AMBA
El severo tormentón que azota a la región mantendrá las precipitaciones y el frío intenso durante los próximos días. Enterate cuándo mejoran las condiciones.
Los registros del pronóstico indican que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará enfrentando condiciones sumamente inestables. El persistente tormentón dejará importantes acumulados de agua junto a un marcado descenso térmico y fuertes ráfagas durante toda esta primera mitad de la semana en la región.
Los detalles del clima para los próximos días
La inestabilidad del clima no dará tregua en el corto plazo, registrándose fuertes ráfagas y un caudal considerable de agua. El detalle jornada por jornada es el siguiente:
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Lunes 6 de abril: Se espera una probabilidad de lluvia del 90% con una importante acumulación de 28 mm. La temperatura oscilará entre los 20°C de máxima y 15°C de mínima, con vientos que soplarán de 35 a 57 km/h. Hacia la noche se prevén lluvias de intensidad moderada.
Martes 7 de abril: Las precipitaciones continuarán con un 90% de probabilidad y unos 17 mm de agua caída esperada. Los termómetros marcarán 21°C de máxima y 17°C de mínima. Los vientos se mantendrán fuertes, con ráfagas de entre 24 y 53 km/h.
Miércoles 8 de abril: Las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente, bajando a un 40% la probabilidad de lluvia con apenas 0.8 mm. Las temperaturas rondarán entre los 21°C y 16°C, acompañadas por vientos de 20 a 42 km/h.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico: el tormentón algente se saltea un día del fin de semana largo y barrerá el veranito
¿Cuándo termina el temporal y vuelve el sol al AMBA?
El tan esperado alivio llegará recién en la segunda mitad de la semana. El jueves 9 de abril será el primer día sin registro de precipitaciones y con presencia de sol. Sin embargo, se sentirá el aire polar: la temperatura mínima será la más baja de la semana, tocando los 12°C, con una máxima de 21°C y vientos mucho más leves (9 a 21 km/h).
El buen tiempo se extenderá durante el viernes 10 de abril, jornada en la que se esperan marcas térmicas entre los 13°C y 22°C. El sábado 11 de abril continuará estable con temperaturas de 16°C a 23°C. No obstante, la tranquilidad durará poco, ya que el domingo 12 de abril regresaría la inestabilidad con un 60% de probabilidad de lluvias y 6 mm de acumulación de agua.
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