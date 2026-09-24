Cambió el pronóstico del tiempo y llega el calor con temperaturas más cerca de los 30° que de los 20°
El pronóstico del tiempo anticipa un viernes sumamente caluroso en Buenos Aires. Las marcas térmicas subirán drásticamente antes de las fuertes lluvias.
El pronóstico del tiempo anticipa un clima primaveral que se hará sentir con muchísima fuerza este viernes en la Ciudad de Buenos Aires. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, los porteños vivirán una jornada verdaderamente cálida, donde las marcas térmicas máximas se ubicarán en lo más alto de toda la semana y habrá sol.
A qué hora llega el pico de calor y cómo sigue el pronóstico del tiempo
De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, la mañana del viernes 25 de septiembre arrancará con un ambiente agradable. Cerca de las 11:00 horas, el cielo estará completamente soleado y el termómetro ya marcará los 22°C. Sin embargo, el momento más sofocante para los vecinos se registrará entre las 14:00 y las 17:00 horas.
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Durante esa franja vespertina, bajo un cielo con nubes y claros, la temperatura oficial escalará hasta los 25°C y 26°C, alcanzando una sensación térmica de 26°C. Durante este bloque de horas, el intenso calor dejará marcas que estarán decididamente más cerca de la barrera de los 30°C que de los frescos 20°C de días anteriores.
Tras este veranito fugaz, el fin de semana traerá un marcado descenso térmico y abundante inestabilidad al Área Metropolitana de Buenos Aires. El sábado 26 de septiembre la temperatura máxima caerá abruptamente a 19°C, acompañada por ráfagas de viento de hasta 47 km/h.
La situación empeorará aún más el domingo 27, jornada para la cual se esperan lluvias considerables (80% de probabilidad y 6.9 mm de agua acumulada), con una máxima de apenas 17°C. Esta tendencia gris, húmeda y lluviosa se mantendrá firme al menos hasta el martes 29 de septiembre, día que registrará un 90% de probabilidades de precipitaciones y ráfagas que podrían superar los 54 km/h.
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