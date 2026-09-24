Cambió el pronóstico del tiempo y llega el calor con temperaturas más cerca de los 30° que de los 20°

La situación empeorará aún más el domingo 27, jornada para la cual se esperan lluvias considerables (80% de probabilidad y 6.9 mm de agua acumulada), con una máxima de apenas 17°C. Esta tendencia gris, húmeda y lluviosa se mantendrá firme al menos hasta el martes 29 de septiembre, día que registrará un 90% de probabilidades de precipitaciones y ráfagas que podrían superar los 54 km/h.