Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 23 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de miércoles con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas agradables.
Tras las últimas jornadas con condiciones del clima estables, pero un fuerte descenso de las temperaturas en pleno inicio de la primavera; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Para este miércoles, se espera un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado por vientos leves y un ambiente fresco a templado, con una temperatura mínima estimada en 7 grados y una máxima que alcanzará los 18 grados.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El panorama meteorológico para los próximos días anticipa una paulatina recuperación térmica impulsada por la presencia de sol y nubosidad variable en la región:
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Jueves: El tiempo se presentará con cielo parcialmente nublado por la mañana y condiciones algo nubladas hacia la tarde y la noche. Se prevé un marcado ascenso en los registros térmicos, con una mínima de 11 grados y una máxima que trepará hasta los 23 grados.
Viernes: Continuará la tendencia en alza. El día comenzará con el cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, tornándose algo nublado en la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 14 grados de mínima y unos agradables 25 grados de máxima.
Sábado: El fin de semana se iniciará con condiciones estables, manteniendo el cielo parcialmente nublado. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 13 grados de mínima y los 22 grados de máxima.
Domingo: Hacia el cierre del fin de semana se prevé un desmejoramiento temporario en las condiciones del cielo, que se presentará mayormente nublado, con registros térmicos que irán desde los 13 grados de mínima hasta los 20 grados de máxima.
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