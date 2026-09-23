Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 23 de septiembre

Jueves: El tiempo se presentará con cielo parcialmente nublado por la mañana y condiciones algo nubladas hacia la tarde y la noche. Se prevé un marcado ascenso en los registros térmicos, con una mínima de 11 grados y una máxima que trepará hasta los 23 grados.

Viernes: Continuará la tendencia en alza. El día comenzará con el cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, tornándose algo nublado en la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 14 grados de mínima y unos agradables 25 grados de máxima.

Sábado: El fin de semana se iniciará con condiciones estables, manteniendo el cielo parcialmente nublado. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 13 grados de mínima y los 22 grados de máxima.