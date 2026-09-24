Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 24 de septiembre
Conocé el reporte completo del clima para este jueves en la Ciudad. Se espera una jornada con nubes, claros y un marcado ascenso de la temperatura máxima.
El Servicio Meteorológico Nacional brindó las últimas actualizaciones sobre el clima para hoy en la región metropolitana. Los porteños experimentarán un día predominantemente agradable, con una temperatura mínima de 11 grados durante las primeras horas y una máxima que trepará hasta los 22 grados por la tarde, marcando el regreso primaveral.
A lo largo del jueves, el cielo intercalará permanentemente nubes y claros. Durante la mañana, el termómetro rondará los 15°C, subiendo hacia las 14:00 horas para ofrecer una tarde a pleno sol con valores cercanos a los 21°C. Para la noche, el ambiente se mantendrá templado, cerrando la jornada en unos agradables 18°C. Los vientos del norte soplarán con una velocidad media de 19 km/h, aunque se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 38 km/h.
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Cómo seguirá el pronóstico del tiempo en Buenos Aires para el fin de semana
De cara a los próximos días, se anticipan fuertes cambios atmosféricos en la región. El viernes será la jornada más calurosa de la semana, con una temperatura máxima que tocará los 24°C. Sin embargo, este escenario preparará el terreno para la inestabilidad. A partir del sábado comenzará a aumentar la nubosidad y los vientos, con una leve probabilidad de precipitaciones.
El pico de mal tiempo llegará el domingo 27 de septiembre, donde se espera el impacto de un severo temporal. El pronóstico advierte un 80% de probabilidad de lluvias fuertes, acumulados de agua cercanos a los 26 milímetros y una máxima que caerá bruscamente a los 16°C, dando inicio a una extensa seguidilla de jornadas grises y húmedas.
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