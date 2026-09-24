Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 24 de septiembre

A lo largo del jueves, el cielo intercalará permanentemente nubes y claros. Durante la mañana, el termómetro rondará los 15°C, subiendo hacia las 14:00 horas para ofrecer una tarde a pleno sol con valores cercanos a los 21°C. Para la noche, el ambiente se mantendrá templado, cerrando la jornada en unos agradables 18°C. Los vientos del norte soplarán con una velocidad media de 19 km/h, aunque se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 38 km/h.