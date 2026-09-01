Cambió el pronóstico del tiempo y si llueve puede caer nieve en Buenos Aires

Precipitaciones claves: Durante el mediodía y la tarde del sábado, se esperan lluvias débiles intermitentes, acompañadas por temperaturas que no superarán los 7°C u 8°C.

Durante el mediodía y la tarde del sábado, se esperan lluvias débiles intermitentes, acompañadas por temperaturas que no superarán los 7°C u 8°C. Vientos intensos: Las fuertes ráfagas provenientes del sector sur soplarán a velocidades sostenidas de entre 29 y 60 km/h, provocando un rápido congelamiento del ambiente.

Las fuertes ráfagas provenientes del sector sur soplarán a velocidades sostenidas de entre 29 y 60 km/h, provocando un rápido congelamiento del ambiente. Desplome térmico nocturno: Hacia la medianoche del sábado, el termómetro marcará apenas 1°C, generando una sensación térmica de -3°C debido a la crudeza del viento.

Las condiciones atmosféricas para que la nieve llegue a Buenos Aires

Para que el siempre escurridizo fenómeno blanco se concrete sobre el territorio bonaerense, se requiere una alineación casi perfecta de distintos factores meteorológicos. El domingo 6 de septiembre se perfila como la jornada más crítica y con mayores probabilidades, ya que el cielo comenzará a despejarse pero el frío se intensificará drásticamente.