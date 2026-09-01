Cambió el pronóstico del tiempo y si llueve puede caer nieve en Buenos Aires
El drástico cambio en el pronóstico encendió las alarmas. Conocé qué tiene que pasar para que la esperada nieve cubra a la provincia este fin de semana.
El drástico cambio en el pronóstico del tiempo generó una enorme expectativa entre los habitantes de la región bonaerense. Ante el veloz avance de una ola de frío polar extremo, los especialistas confirmaron que existe una posibilidad real de que caiga nieve si las precipitaciones coinciden con las temperaturas bajo cero.
IMPORTANTE: El Gobierno activa tres locomotoras 0 kilómetro en un ramal de tren que recorre 76 kilómetros de Buenos Aires
Qué dice el pronóstico para este fin de semana helado
Tras una serie de jornadas con nubosidad variable, la masa de aire antártico irrumpirá con toda su fuerza a partir de este sábado 5 de septiembre. Los datos meteorológicos detallados para diversas localidades del interior de la provincia, como Tandil, exhiben un panorama netamente invernal que obligará a extremar los cuidados.
- Precipitaciones claves: Durante el mediodía y la tarde del sábado, se esperan lluvias débiles intermitentes, acompañadas por temperaturas que no superarán los 7°C u 8°C.
- Vientos intensos: Las fuertes ráfagas provenientes del sector sur soplarán a velocidades sostenidas de entre 29 y 60 km/h, provocando un rápido congelamiento del ambiente.
- Desplome térmico nocturno: Hacia la medianoche del sábado, el termómetro marcará apenas 1°C, generando una sensación térmica de -3°C debido a la crudeza del viento.
Las condiciones atmosféricas para que la nieve llegue a Buenos Aires
Para que el siempre escurridizo fenómeno blanco se concrete sobre el territorio bonaerense, se requiere una alineación casi perfecta de distintos factores meteorológicos. El domingo 6 de septiembre se perfila como la jornada más crítica y con mayores probabilidades, ya que el cielo comenzará a despejarse pero el frío se intensificará drásticamente.
- Temperaturas bajo cero: Durante la madrugada del domingo se pronostica una mínima real de -1°C a las 06:00 horas, con una sensación térmica de -4°C.
- Aire gélido en altura: El frío extremo debe ingresar en todas las capas de la atmósfera para evitar que los posibles copos se derritan antes de tocar la superficie.
- Humedad residual: Si bien las precipitaciones más fuertes están marcadas para la tarde del sábado, cualquier núcleo de inestabilidad o humedad remanente durante la gélida madrugada del domingo podría transformarse automáticamente en aguanieve o nevadas aisladas.
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